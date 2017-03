Foto: The Economist

Diferente de gen in stiinta

Cercetarea științifică rămâne dominata de bărbați, insa femeile incep sa recupereze.Graficul de la The Economist arată cât de bine sunt reprezentate femeile in stiinta. Se pare ca femeile sunt încă în mare măsură o minoritate în discipline științifice și egalitatea de gen (sau lipsa acesteia) în aceste domenii diferă în funcție țara in care te afli.