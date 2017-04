Transforma durerea in dor

In ultima vreme tot vorbesc cu femei carora le e teama sa mai aduca pe lume copii din diverse motive: fie pentru ca n-au suficienti bani pentru a-i inscrie in sisteme educationale pricopsite (in care, sa-mi fie cu iertare, bacteriile si virusii se transmit la fel de usor ca si in gradinitele sau scolile statului), fie pentru ca n-au suficient sprijin (pentru ca in ziua de azi e musai sa avem bone, soferi pentru copil si macar patru bunici disponibili la orice ora!), fie pentru ca sunt in plin avant profesional si daca ar intrerupe activitatea compania respectiva ar uita de existenta lor dupa vreo trei luni.