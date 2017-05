Am tot vorbit in ultima vreme cu persoane care au ales sa plece din Romania si sa-si incerce sansa pe alte meleaguri. Ascult, nu judec, ba pe alocuri mai si inteleg si accept argumentele.Sunt multe privinte in care au dreptate, mai ales ca, dupa atata amar de vreme de la marea revolutie, imaginea aceea a unui stat frumos, civilizat, modern si comunitar in adevaratul sens al cuvantului intarzie sa apara.