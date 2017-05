Îmi amintesc cum, toată copilăria mea, s-a desfășurat sub jugul obsesiei pentru imagine. Nu puteam face orice am fi avut nevoie sau ce ne-am fi dorit pentru că ne vedea lumea, ne știa lumea, ne făceam de râs la lume. ”Lumea”, așadar, a fost factor decizional de-a lungul întregii mele vieți trăite cu părinții și bunicii. Câte lucruri nu ne-am refuzat doar pentru că ne-ar fi vorbit lumea!