Cu trei ani în urmă, după un an de adaptare forţată şi complicată la cultura şi societatea americană, mândru posesor de Carte Verde şi, implicit, de drept de muncă, mi-am găsit repede serviciu şi, bineînţeles, a trebuit să-mi iau maşină.După ce am condus în România două Dacii 1310 şi un Audi 80 din ‘92, care-mi părea limuzină, mari pretenţii n-aveam: să mă pot baza pe ea şi, un mare vis al meu care nu se împlinise încă niciodată – să funcţioneze naibii acul de la benzină, ca să ştiu cât mai am de mers!