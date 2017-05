As vrea sa ridic un semn de intrebare asupra unor idei legate de relatia medic pacient, pe care le-am simtit in Romania, si care m-au socat profund. Ce rol are un medic pentru un pacient? Ce responsabilitate are pacientul insusi in privinta bolii sale si a procesului de vindecare, din punctul de vedere al unui medic? Este vindecarea ceva mecanic: iei o pastila si trece sau implica ceva mai mult?