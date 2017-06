Am copilărit la țară. Vara mea începea atunci când curtea se umplea de dude. Uram dudele. Și mai mult uram faptul că trebuia să am grijă să nu scape rațele la dude. În perioada în care dudele se făceau covor în curte, trebuia să am grijă să nu las rațele să le mănânce. Nu știu ce li s-ar fi întâmplat, dar mamaia zicea că ”se leșuiesc”.