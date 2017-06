Parintii incearca mereu sa isi protejeze copiii. Daca apare o erupție inexplicabilă, are febra sau s-a ranit, mergem cu copilul la medic. Insa, este diferit atunci când un copil începe să aibă probleme la școală sau cu prietenii sau devine necooperant și are izbucniri inexplicabile. In astfel de situații părinții sunt confuzi și nu știu ce să facă.