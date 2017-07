Umanitate versus progres tehnologic si inteligenta artificiala!

Cei care locuiau la sat nu aveau nici macar telefon fix. Imi amintesc cu mare drag ca in vremea in care am locuit la bunici am avut cele mai placute convorbiri telefonice, pentru ca accesul la telefon era o poveste in sine.Telefonam doar in situatii de urgenta si pentru momente deosebite. Dar nu era asa simplu. Mai intai trebuia sa parcurg drumul pana la posta din sat, unde programul era limitat, asadar Dumnezeu trebuia sa ne fereasca de a avea urgente in afara programului de lucru al telefonistei satului. Drumul de acasa si pana la posta era de cateva sute bune de metri. Imi lua, de obicei, cam jumatate de ora ca sa ajung. Posta satului era, de fapt, o camaruta de cativa metri patrati, in care se inghesuiau deopotriva scrisori, colete, o cabina telefonica, un scaun si o masinarie plina de fire, care facea legatura oamenilor din sat cu cei de la oras.Citeste articolul integral si comenteaza pe SmartWoman.ro