Despartirea de copilarie. Te simti concediat ca parinte?

Odata cu inceperea clasei a saptea, copiii se schimba foarte mult. Si cadrele didactice o spun adesea... parca au innebunit cu totii! Copiii sunt de nerecunoscut!In urma cu un an, adolescentul tau mergea cu placere in mici excursii alaturi de familie acum insa cauta tot felul de motive sa ramana acasa.Vine de la scoala si merge direct in camera lui unde petrece minute in sir butonand telefonul mobil. Cu greu se desprinde de el chiar si atunci cand trebuie sa vina la masa. Iti suna cunoscut?