Parintii fac sex foarte rar? O problema care trebuie rezolvata

Citeste tot articolul pe SmartWoman.ro

”Intr-o zi, la postul de radio la care am o emisiune a sunat Jake”, spune pe pshycholytoday.com Laurie J. Watson, specialist in probleme sexuale si lector la Universitatea Duke. ”Barbatul mi-a spus ca in ultimul trimestru de sarcina al sotiei nu au avut relatii sexuale. Apoi, dupa nasterea fetitei lor, s-a intamplat de doar trei ori - pe fuga si de mantuiala”. O alta ascultatoare s-a plans in cadrul aceleasi emisiuni ca, dupa nasterea primului lor copil, sotul ei si-a pierdut interesul pentru sex. ”Prefera sa munceasca peste program si jocul cu copiii a inlocuit joaca in pat. Ce pot face?”.