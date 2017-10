Să-ți judeci părinții e ușor. Mama nu mi-a cumpărat cărți. Nici dulciuri. Tata nu vorbea cu mine. Știa doar să mă certe și să mă tragă de urechi. Etc. Etc. Etc. Dar după ce devii tu însăți părinte, vezi altfel lucrurile. Le simți altfel, chiar dacă durerile din copilărie încă mai dor la fel de mult.