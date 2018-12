​​Corporate Report: Anul 2018 pe Wall Street: a fost grozav pentru marile tranzacții. Până când n-a mai fost; Germania dă undă verde înlocuirii sistemelor de eșapament la automobilele Diesel mai vechi; Executivii companiilor tech concep idei pentru supremația americană

Anul 2018 pe Wall Street: a fost grozav pentru marile tranzacții. Până când n-a mai fost.

Companiile au anunțat achiziții-record de 2,3 trilioane de dolari în prima jumătate a anului, conform datelor de la Refinitiv. Au fost alimentate de trei factori principali:

- Marile afaceri au decolat. Cumpărătorii au anunțat 123 de achiziții de peste cinci miliarde în 2018, totalizând 1,5 trilioane, în creștere cu 70% față de 2017 și al doilea mare nivel înregistrat vreodată. Dar doar puțin peste 30% au fost efectuate în semestrul al doilea.







O notă finală de prudență: dacă istoria este un indicator, vârfurile în achiziții nu sunt neapărat un motiv de sărbătorire. Achizițiile și fuziunile au înregistrat recorduri în 1989, 2000 și 2007, dar fiecare vârf a fost urmat în mai puțin de un an de recesiune.







Unicornii au năvălit pe bursele americane. Anul a fost cel mai favorabil după 2014 pentru oferte publice inițiale (atunci, Alibaba a distorsionat totalul cu lansarea de 25 de miliarde). În total, companiile au adunat 209 miliarde prin oferte publice, în creștere cu 6% față de anul trecut, iar unicornii au făcut valuri. În SUA, 38 de companii s-au listat pe bursele americane la valori de peste un miliard, cele mai multe după boom-ul dot-com din 2009, ceea ce a făcut ca valoarea listărilor să se ridice la 61 de miliarde.





Germania dă undă verde înlocuirii sistemelor de eșapament la automobilele Diesel mai vechi.

Germania a îndepărtat vineri obstacolele din calea înlocuirii sistemelor de eșapament la automobilele Diesel mai vechi, drept cale de a evita interdicții de circulație, dar nu a reușit să elimine și dubiile producătorilor și furnizorilor privind eficacitatea procedeului. Controversa este cea mai recentă consecință a scandalului generat de trucarea testelor de către Volkswagen în 2015, când a recunoscut oficial că ascundea sistematic oficialităților nivelurile ilegale de poluare. A urmat o puternică reacție negativă din partea ecologiștilor și legiuitorilor, iar ultimii se confruntă acum cu fabricanții asupra metodelor de purificare a aerului în interiorul orașelor. Producătorii vor ca oamenii să cumpere mașini noi cu motoare mai curate, în timp ce ecologiștii și grupurile de consumatori spun că adaptarea mașinilor mai vechi poate să fie mai rentabilă.







Ministerul Transporturilor a emis un document de 30 de pagini care conține reglementări privind instalarea de dispozitive îmbunătățite de filtrare pe mașinile mai vechi. „Acum este rândul industriei să dezvolte sisteme eficace, care să corespundă standardelor și reglementărilor”, a declarat Andreas Scheuer, ministrul transporturilor, adăugând că Autoritatea Federală pentru Transporturi Auto va emite operativ aprobările necesare pentru ca sistemele de adaptare să fie oferite pe piață cât mai repede. Marcus Hausser, directorul lui Baumot Grup, care produce kituri de adaptare a eșapamentelor, a salutat inițiativa, spunând că livrările pot începe la timp în 2019.





Dar grupul de lobby auto VDA încurajează clienții să cumpere automobile noi și să nu cheltuiască cu modificări la cele vechi; „Nu putem garanta vehiculele în care s-au instalat sisteme de purificare fabricate de terți. Dacă un client și-a modificat vehiculul, atunci el și furnizorul pieselor sunt singurii responsabili de eventual consecințe negative”, a declarat Bernhard Matthes, președintele VDA.





Executivii companiilor tech concep la Casa Albă idei pentru supremația americană.

Executivi de top de la Google (Sundar Pichai, CEO), Microsoft (Satya Nadella, CEO), Oracle (Safra Catz, co-CEO), IBM (Ginni Rometty, CEO) și Qualcomm (Steven Mollenkopf, CEO) s-au întâlnit recent la Casa Albă în contextul strângerii legăturilor cu administrația americană și al războiului comercial cu China. Oficialitățile au descris întâlnirea ca o sesiune de consultare pentru generarea de idei care să consolideze dominația americană în domenii ca inteligența artificială, quantum computing, tehnologii avansate și conexiune wireless mai rapidă, cunoscută drept 5G. Trump a făcut doar o scurtă vizită, dar fiica și consiliera Ivanka Trump a avut un rol activ în coordonarea discuțiilor.







Unele din politicile anti-imigrație ale lui Donald Trump au nemulțumit companiile, iar controversele cu China amenință să scumpească produse ca iPhone. Departamentul Comerțului explorează noi restricții de export în domenii în care China speră să ia conducerea, ca inteligența artificială și robotica.





