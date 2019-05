VIDEO INTERVIU Aproape totul despre clipul "Așa a zis bunica” - cum a fost filmat și cum a apărut ideea/ Mircea Bravo: ”Trebuie să forțăm tineretul să se maturizeze, ca să nu pierdem un tren”

Vloggerul clujean Mircea Bravo a povestit, într-un interviu pentru HotNews, cum a fost scris și de unde a pornit ideea clipului ”Așa a zis bunica!”, devenit viral pe internet.”Scenariul a fost scris de echipa noastră, suntem patru oameni. Fiind vorba despre o chestiune civică, am scos arsenalul nostru cel mai greu: Tanti Lenuța. Orice clip cu ea, rupe efectiv, are cel puțin cinci milioane de vizualizări. De fapt, clipul unește cele două Românii: România celor care au trăit acele vremuri și România noului val. Rețeta de succes pentru un clip viral în România este ca cineva să fie certat, să fie ”rostuit”. Și asta face bunica, mă ceartă! Ce poate să fie mai simpatic? O tanti care reprezintă valorile tradiționale, ceartă un tânăr care este un pic aerian...””Am descoperit-o la televiziunea locală, știam că este carismatică și a acceptat din prima. A fost o conexiune foarte bune de la prima filmare. Nu este bunica mea reala. Multă lume vine la mine și mă întreabă: ”Mircea, numai o întrebare vreau să spun…și le răspund direct: nu, nu este bunica mea. Vreau să vă spun, cu toată rușinea, că o vizitez mai des decât pe bunicile mele naturale. Este adevărat, ea mă și sună mai mult decât celelalte și mă ceartă, mă întreabă mereu când trec pe la ea. Ajung la două-trei săptămâni, dar nu pentru filmare, ci doar să mănânc. Tot timpul mă ceartă că eu călătoresc mult. Dar până la urmă mă înțelege.Pentru oamenii de vârsta ei, contează mult să le fie acordată atenție, nu bani sau orice altceva. Ce o deranjează un pic este faptul că atunci când este recunoscută pe stradă, trebuie să răspundă la aceleași întrebări: Unde ți-e nepotul? Chiar este nepotul tău? Cum îți vine să zici chestiile respective? Este un pic obositor. Din cauza asta, încerc să am mai multă grijă de ea și să încerc să o menajez.Mulți îmi spun să înregistrez în fiecare săptămână cu ea, dar pentru mine este un diamant care trebuie arătat doar din când în când. Tanti Lenuța se bucură cât mai mult de atenția aceasta și încearcă să o gestioneze așa cum poate. Mi se pare că bunica este din ce în ce mai bună, atât ca actorie, cât și ca replici pe care le poate memora, își pune amprenta asupra scenariului și ne oferă idei foarte bune!”





Am avut și reacții negative la acest clip, dar au fost și oameni care mi-au spus: ”Nu aveam nicio treabă, dar chiar m-ați convins”. Atunci, le spun: ”Super, mai ai de convins tu trei oameni”! Facem sistem piramidal, să scoatem lumea la vot.””Nouă ne este frică să ne asumăm responsabilitatea. Nu vreau să îi votez, ca să nu îmi pot reproșa mie ceva. Eu aveam chestia asta în facultate, când nu mergeam la un examen la care nu am învățat. Erau șanse să pic, dar 1% aș fi putut să îl iau. Așa e și cu votul: eu nu îi votez pe ăia, cu mâna mea să le dau putere. Dar nu e normal, pentru că oamenii aceia oricum o să fie legitimați.Celor care spun că nu au cu cine să aleagă, le recomad să stea o oră, să se intereseze pe site-uri și să vadă cine sunt pentru că noi, românii, chiar suntem buni la a studia persoane așa, pe ascuns. Hai să folosim asta într-un context care este potrivit, cu niște politicieni pe care trebuie să îi votăm. Noi am încercat să arătăm că a vota este cool. Au fost câteva comentarii ale unor oameni care au spus că nu merg la vot, iar aceștia au fost efectiv marginaizați de către ceilalți. Trebuie să cream o tendință ca să înțeleagă oamenii că votul e cool!”Nu m-am gândit niciodată să plec din țară. Eu stau la Cluj, este foarte frumos. Haideți să vă dau un exemplu: clipurile mele se bazează pe anumite probleme din țară. Dacă m-aș duce în Elveția, ce clipuri aș mai putea face acolo? Sau în Danemarca ori Norvegia? Acolo, toate clipurile sunt puse la punct. Aici sunt multe chestii în neregulă pe care le pot parodia...”

”Noi credem că ideea este cea mai importantă într-un clip. Nu echipa de filmare, vedeta ori canalul de comunicare, ci pur și simplu ideea este cea mai importantă. Trebuie să forțăm tineretul să se maturizeze un pic, ca să nu pierdem un tren. Aici este prea bine, nu prea avem niciun tip de adversitate în viața asta: avem internet, avem căldură, avem mâncare, avem totul la dispoziție, de ce aș vrea să schimb ceva? De ce să mă implic, că e bine așa cum e. Tocmai de aceea, trebuie să le explicăm tinerilor ce presupune votul, ce este important și că lucrurile s-ar putea schimba în bine sau în rău, în funcție de implicarea lor..””Numele meu real este Mircea Popa. Am ales să îmi spun Mircea Bravo pentru că m-am gândit că aș fi conectat la ceva pozitiv. Sunt multi oameni care scriu pe facebook ”bravo” când este vorba despre un eveniment cu reușite și mă tăguiesc din greșeală și în acest fel sunt conectat la tot ce înseamnă energie pozitivă. Îmi place mult cînd fac clipuri. Pentru a livra un mesaj pe online, acesta trebuie să fie cât mai natural., trebuie să fie o frântură din realitate. De asemenea, trebuie să fii cât mai aproape de oameni, ca să le vorbești pe limba lor. Se poate trăi bine din online: avem mii de oameni care își spun părerea la fiecare clip, multe companii dau bani grei pentru feedback-ul acesta.Publicul din România este inteligent, dar nu ai la ce să te uiți, este o foamete pe piața de internet din România. Recomand tuturor tinerilor să vină și să încerce, cu un produs mediu cred că o să aibă succes, să fie profesioniști în ceea ce fac. Noi nu vrem să le spunem oamenilor ce să facă, ci doar să își pună întrebări. Fiecare clip de-al nostru încearcă să aibă o povață, o idee – în ce măsură am reușit, nu știu.. dar noi pe acest lucru ne-am ghida de fiecare data.Un influencer îți spune de exemplu: ”bea apa asta”, iar un entertainerul este cel care face un clip, iar după ce îl vezi spui: ”parca aș bea apa asta”. Așa vrem să facem și noi în clipul cu votul. Nu vă zic eu, Mircea Bravo să mergeti la vot, cine sunt eu să zic asta?! În schimb, am făcut un clip și cel care îl vede poate o să zică: ”Așa-i, o să merg la vot”.