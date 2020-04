VIDEO Viața în timpul Covid-19: Cine a zis că nu poți schia în sufragerie?

Viralul zilei vine din Spania

​Pandemia de coronavirus a atins toate colțurile omenirii, iar cea mai sigură soluție în aceste momente dificile este izolarea. Pus în fața faptului împlinit, Phillipp Klein Herrero a imaginat în propria-i sufragerie ziua de schi pe care și-o programase cu mult timp în urmă.







În vârstă de 28 de ani, Philipp și-a pus imaginația la treabă și a realizat un video de 57 de secunde care a devenit viral pe internet.





"În ziua în care în Spania a fost decretată carantina generală, eu aveam bilet pentru a merge în La Grave, Franța, împreună cu întreaga familie timp de o săptămână. Era călătoria la care am visat totul anul, planificată în cel mai mic detaliu", a precizat pentru AFP Klein Herrero, inginer la producătorul auto Seat.







"Am văzut multe înregistrări cu oameni care fac sport în propria locuință și m-am gândit că ar fi cazul să fac același lucru. Când am văzut că lumina este bună afară am mutat toată mobila, am setat luminile camerei pe care am agățat-o în tavan, iar timp de șase ore am tot filmat", a conchis Phillipp.