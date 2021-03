FOTOGALERIE Descurajat de prețurile mari la locuințe? Cum arată viața trăită în două locuințe minuscule pe o insulă privată

Tatăl lui Tim Davidson i-a dat la dispoziție 60 de zile pentru a se muta din casa de vacanță din Florida a familiei sale unde locuia de un an, relatează Insider.



Având doar 27 și ceva de ani și posibilități financiare limitate, Davidson și-a cântărit opțiunile: casele erau prea mari și scumpe dar totuși voia să își investească banii într-o proprietate.Așa că și-a cumpărat o cameră minusculă care să îi satisfacă necesitățile de spațiu și pe care să și-o permită.Asta era în urmă cu 4 ani. Acum în vârstă de 31 de ani, Davidson este proprietarul a două locuințe minuscule pe mica insulă din Sarasota, Florida, unde locuiește.Inițial bărbatul s-a gândit să își cumpere o casă tradițională însă și-a dat seama că aceasta ar implica spațiu nefolosit, obiecte de care nu are neapărat nevoie, taxe mai mari și mai mulți bani.Davidson voia doar strictul necesar: un dormitor, un living, o bucătărie mică și acces la iarbă verde. O casă minusculă părea să fie răspunsul pe care îl căuta, mai ales că asta ar fi însemnat că va economisi bani.„Din punct de vedere financiar acesta a fost uriașul avantaj al trăitului într-o casă minusculă”, a declarat acesta pentru insider.„Pot să o plătesc mai rapid decât o casă tradițională și să am tot ce am nevoie fără a irosi spațiu”, a adăugat bărbatul.Până când termenul de 60 de zile expirase, Davidson se mutase deja cu doar două cutii de obiecte personale în „Tiffany”, minuscula sa casă pe roți de doar 41 de metri pătrați.„M-am avântat în minimalism”, relatează acesta, estimând că a renunțat la 80% din lucrurile sale.Davidson afirmă că s-a îndrăgostit rapid de casă dar că îi lipsea un loc permanent unde să își parcheze locuința. În primii doi ani în care a locuit în Tiffany, bărbatul se mutase între locații diferite, vizitând parcuri pentru rulote și festivaluri dedicate celor care locuiesc în case minuscule.Însă acesta a descoperit apoi o insulă de puțin peste jumătate de hectar de vânzare pe coasta de vest a Floridei. Davidson relatează că insula era de vânzare de ani de zile dar că proprietarul cerea un „preț astronomic”.După mai multe runde de negocieri acesta a reușit în cele din urmă să cumpere proprietatea. Deși inițial o insulă, Davidson a construit un drum de pietriș care leagă bucata de pământ de „continent”, făcând-o mai degrabă o peninsulă.Treptat, bărbatul a transformat locul într-unul locuibil, conectându-se la utilități și tăind vegetația care îl acoperea, însă uraganul Irma, primul uragan major care a afectat Florida de când Davidson locuia în noua sa locuință, i-a schimbat prioritățile.Deși uraganul nu a lovit puternic Sarasota, acesta l-a făcut pe bărbat să se gândească la un adăpost. Davidson și-a dat rapid seama că evacuarea de pe insula sa nu va fi ușoară mai ales când mii de alte persoane vor încerca de asemenea să plece.Așa că dacă voia să stea pe loc în timpul unor uragane viitoare, avea nevoie de o casă mai solidă care să poată face față unor uragane puternice.Acesta a decis să cumpere o altă casă minusculă, de data aceasta de 48 de metri pătrați proiectată să reziste unor vânturi puternice datorită formei sale octogonale care împiedcă acumularea de presiune asupra structurii.În interiorul locuinței, pe care Davidson o închiriază ocazional pe Airbnb să își acopere din cheltuieli, nu există spațiu irosit.Dormitorul ocupă cam jumătate din suprafața totală a casei în timp ce cealaltă jumătate este alcătuită dintr-un living, loc de luat masa, bucătărie și baie.Davidson a relatat că prima noapte petrecută în noua locuință a fost un moment major în viața sa.„Sunt anumite momente în viață când te gândești că 'OK, ăsta e un pas major. Fac ceva drastic în viața mea'”, a spus bărbatul.Acesta afirmă că până acum nu a regretat pentru niciun moment stilul de viață pe care l-a ales.