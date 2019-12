Cinci funcții ascunse din Google Maps care vă vor face vacanțele și călătoriile mult mai relaxante

Fie că utilizați de ani buni Google Maps, fie că tocmai v-ați mutat de la altă aplicație populară de cartare și navigație ca Waze, cu siguranță există o serie de funcții din Google Maps despre care nu știți.Chiar dacă a început ca o simplă soluție de navigație gratuită, aplicația a evoluat peste ani, a devenit mult mai comprehensivă și doldora de funcționalități. De fapt, parcă apar în fiecare săptămână noi funcții pe Google Maps. A devenit practic imposibil să fii la curent cu toate aceste noi funcții. Aceste zile sunt cât se poate de potrivite pentru a afla despre unele mai puțin cunoscute și care pot face vacanțele mult mai plăcute.Făceți-vă cunoscută localizarea Când călătoriți cu familia sau cu prieteni și nu sunteți permanent împreună, ba poate și cu două sau mai multe mașini, vor fi multe momente când ceilalți vor dori să știe unde vă aflați. Când navigați cu Google Maps, nu este nimic mai simplu decât să informați altă persoană sau un grup.1. Apăsați pe „hamburger” (cele 3 linii orizontale de la stânga lui „Search Here/Căutați pe Google Maps) ca să deschideți meniul.2. Apăsați „Location Sharing/Afișarea locației” („locație” înseamnă are multe alte semnificații în română, dar... deh!)3. Alegeți contactul sau contactele dorite, precum și durata.4. Apăsați „Share/Distribuiți”. Distribuiți ETA – Estimated Time of Arrival/Timpul estimat de sosire Distribuirea poziției este o funcție minunată, dar altă opțiune s-ar putea să vă placă și mai mult. Poate că vă veți întâlni cu cineva mai târziu și vreți să știe când să vă aștepte, dar trebuie să vă mai opriți undeva până atunci.Google Maps vă va menține prietenii sau familia la curent cu poziția dumneavoastră și cu momentul estimat de sosire.1. Când începeți parcursul, ștergeți în sus cu degetul din josul aplicației ca să deschideți meniul călătoriei (sau apăsați linia mică de sus)2. Apăsați „Share trip progress/Distribuiți progresul pe parcurs”3. Alegeți contactul sau contactul dorite. Google Maps va oferi acum și poziția, și timpul estimat de sosire până când veți ajunge la destinație. Urmăriți-vă itinerariul Poate că nu vă dați seama, dar Google Maps are multe funcții integrate cu celelalte aplicații Google. De exemplu, poate extrage date din Gmail dacă aveți confirmări pentru zboruri sau hoteluri și chiar și din calendar, dacă adăugați informații privind poziția la intrările din calendar.Astfel vă puteți face cu ușurință un orar și să vă deplasați de la un loc la altul chiar în aplicația Google Maps.1. Apăsați „hamburgerul”2. Apăsați „Your places/Locațiile dvs”3. Ștergeți cu degetul peste „Reservations/Rezervări”4. Apăsați pe oricare poziție din listă ca să vedeți mai multe informații sau să vă deplasați într-acolo Creați hărți proprii Funcția de rezervări este excelentă ca să vă urmăriți itinerariul când aveți mailuri de confirmare și intrări în calendar cu informații despre poziție. Dar dacă vizitați o zonă și aveți de făcut mai multe opriri unde vreți să ajungeți cu ușurință? De exemplu un hotel, casa socrilor, câteva restaurante, un muzeu etc.Înainte să porniți puteți puncta toate aceste locuri pe o hartă proprie și apoi vă va fi mult mai ușor.1. Deschideți Google Maps pe desktop sau laptop.2. Click pe „hamburger”3. Click pe „Your Places/Locațiile dvs”4. Click pe „Maps/Hărți”5. Click pe „See all your maps/Vedeți toate hărțile”6. Click pe „Create a new map/Creați o hartă nouă”Acum puteți căuta numele locurilor (hoteluri, restaurante) sau adrese și să le adăugați ca destinații pe hartă. Dați hărții un nume înainte să terminați și iată cum o puteți accesa pe Google Maps din telefon:1. Apăsați pe „hamburger” pentru meniu2. Apăsați „Your places/Locațiile dvs”3. Ștergeți peste „Maps/Hărți”4. Apăsați pe noua hartă creată pe calculatorFaceți rezervări la restaurante1. Căutați un restaurant după nume sau apăsați pe „Explore/Căutați” ca să vedeți restaurantele din apropiere2. Când veți selecta un restaurant veți vedea opțiuni pentru a rezerva o masă sau a intra pe lista de așteptare, dacă restaurantul are activată această funcție. (bgr.com)