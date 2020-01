7 trenduri în turismul internațional pentru 2020

Călătoriile cu trenul revin la modă

„Undertourismul” sau cum să pleci în vacanță în locuri mai puțin cunoscute și mai puțin aglomerate

Călătoriile în low season

„Micro-cations” sau vacanțele scurte și active

Numărul oamenilor care vor călători în străinătate în 2020 se va apropia de 2 miliarde, potrivit estimărilor World Economic Forum . În 2019, au fost 1,45 miliarde, față de 1,3 miliarde în 2018, deci se păstrează trendul de creștere din ultimii ani.Și acum, după ce am aflat că oamenii din toată lumea o duc din ce în ce mai bine (pentru dovezi suplimentare în acest sens recomand cartea lui Hans Rosling, Factfulness ) și își permit să cumpere un bilet de avion sau de tren ca să plece în altă țară, să vedem și ce spun trendurile în turism pentru 2020. Mai exact, ce vor să facă oamenii atunci când călătoresc?Din ce am citit în articole scrise de experți în turismul mondial, unul dintre trendurile importante pentru anii următori îl reprezintă călătoria cu trenul. Iar aici un rol important îl are- fie că ne place, fie că nu- suedeza Greta Thunberg și mișcarea internațională pe care a generat-o pentru protecția mediului.Greta a ridicat problema poluării pe care o fac avioanele comerciale (mișcarea se cheamă „flying shame”) și a susținut călătoriile cu trenul. Unele aeroporturi din Suedia au remarcat chiar o scădere a numărului pasagerilor și au atribuit acest lucru așa-numitului „efect Greta”. În orice caz, promovarea călătoriilor cu trenul, în dauna celor cu avionul, nu se întâmplă doar în Suedia, ci în mai multe țări europene, iar experții spun că se va extinde în 2020, în special în rândul tinerilor.Plajă din SeychellesÎn ultimii ani am asistat la adevărate proteste ale localnicilor din orașe turistice supraaglomerate, cum ar fi Barcelona (30 de milioane de turiști anual la o populație de 1,6 milioane), Veneția (20 de milioane de vizitatori anual, la o populație de 260 de mii). Sau avem exemplele din locuri exotice, cum e plaja Maya Bay din Thailanda (celebră datorită filmului The Beach) care a trebuit să fie închisă pe o perioadă nedeterminată pentru refacerea ecosistemului local, afectat de numărul mare de turiști.În aceste condiții, în mod absolut firesc, oamenii au început să caute să-și facă vacanțele în alte locuri decât cele ultra-cunoscute. Ce sens are să te îngrămădești cu alte mii de oameni pe o plajă celebră, când există atâtea alte plaje mult mai frumoase și care sunt neafectate de turismul de masă?Numărul oamenilor care călătoresc în afara sezonului turistic a crescut de la an la an, iar trendul se va menține și în 2020. Există și programe ale Comisiei Europene de încurajare a călătoriilor în afara perioadelor de maximă aglomerație dar, ce este mai important, turiștii au înțeles că poți petrece momente minunate în vacanță și în alte luni ale anului decât în august. Mai ales că este mult mai ieftin.Într-o lume foarte conectată datorită internetului, este ușor să pleci de la biroul din București și să lucrezi și în același timp să te relaxezi, pentru câteva zile, din Stockholm sau Budapesta. În timp ce continui să-ți scrii proiectele, răspunzi la emailuri, poți să vizitezi orașul, poți să cunoști oameni noi sau poți să petreci seara într-un pub în care nu ai mai fost niciodată. Conceptul se cheamă „micro-cations” sau „micro-vacantions” și este răspândit în special printre mileniali. Cu alte cuvinte, în turismul din 2020, vor fi mai multe vacanțe mai scurte și active, în loc de vacanțele lungi în care te rupi complet de job și de viața de la birou.