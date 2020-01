Cei doi sătmăreni care au plecat cu Duster-ul în Siberia au ajuns în cel mai rece oraș din lume și joi ar trebui să ajungă la Oimiakon, satul unde au fost -70 de grade Celsius

Cei doi mai au de parcurs 1.000 km până în Oimiakon, cel mai rece sat din lume, iar până acolo nu mai este asfalt și nu există nici semnal la telefon, în afară de mici porțiuni locuite. Cei doi se află la peste 10.500 km de România și au pe mașină canistre cu 180 de litri de motorină pentru drumul către Oimiakon.





”Mâine dimineața pornim spre Oymyakon. Până acum am parcurs 10 500 kilometri au mai rămas 1 000 km până la Polul Frigului. Vom merge pe “Drumul Oaselor” pe un drum cu o istorie apăsătoare și foarte tristă. Vor fi 5 zile infernale cu condiții de drum și meteo extreme, dar cu ajutorul lui Dumnezeu vom reuși! Pe acest traseu din păcate nu vom avea nici semnal de telefon și nici internet până la întoarcere in Yakutsk sau Aldan”, spune Bertici.











La Oimiakon vor fi joi în jurul a -45 de grade.

În ianuarie, la Oimiakon temperatura medie este de -47 și în cele mai reci zile minima scade sub -60 și maxima nu trece de -55. O dată la câțiva ani un val de aer ceva mai cald face ca maximele să ajungă ziua la -25 de grade, dar vorbim doar de o excepție.









Trebuie precizat că expediția NU este sponsorizată în vreun fel de Automobile Dacia. Soții Bertici au cumpărat mașina în leasing de la dealerul Dacia din Satu Mare și vor să o folosească cel puțin cinci ani.

Pentru a rezista la temperaturile incredibil de scăzute, pe Duster a fost pus la Novosibirsk un sistem de încălzire auxiliară de la Webasto, un ”sirocou” așa cum i se spune popular. Practic, un astfel de sistem are ca scop încălzirea rapidă a motorului și a lichidului de răcire pentru a produce aer cald în habitaclu. Sistemul folosește carburantul din rezervor. Toată operațiunea a costat peste 3.000 de euro.





Până acum în expediție cea mai mică temperatură la care au rulat a fost -43 de grade. Despre cum merge mașina (cu număr de înmatriculaare B 775 NEO și despre erorile de la sub -40 de grade, Bertici a explicat pe 29 decembrie:



Oimiakon (Оймяко́н) este un sat de 500-600 de oameni și se află în cea mai mare regiune a Rusiei, Iakuția, sau ”Respublika Sakha”, cum i se spune oficial. Iakuția este uriașă, suprafața fiind de 3 milioane kmp, de 12 ori peste România. Populația este de numai un milion de locuitori, așezările sunt rare, iar clima, extrem de dură.În Yakuția au fost deportați de-a lungul ultimelor patru secole mulți disidenți, regiunea fiind un fel de ”închisoare fără uși” și fără ziduri din cauza munților, mlaștinilor, gheții și taigalei siberiene. Este una dintre cele mai izolate regiuni din lume.”Am văzut că foarte mulți au comentat mai ales pe site-uri de specialitate Duster că mașina nu rezistă, că Dacia așa, Dusterul moare in Siberia etc. Total fals! Specificăm că ceea ce scriem este realitate și nu primim niciun ban de la Dacia, doar iubim această marcă!NEO merge foarte bine în schimb peste -40 de grade începe să dea erori ceea ce este normal, fiindcă mașina a fost produsă și testată până la -40 de grade. După ce am discutat cu Victor care este specialist în Duster (de Rusia) firmware-ul Duster-ului nostru este până la -40, cel rusesc până la -55 este setat. Din păcate ei nu pot updata firmware-ul nostru. Erorile la injecție și alte erori intr-adevăr au apărut la -40 de grade. Am primit cadou un tester cu care putem șterge erorile apărute, modificările lui Sergei funcționează perfect deci mergem înainte. Vom vedea cum se va comporta mașina la frigul extrem, singurul care ar putea da rateuri este calculatorul care dă rateuri sub -40, dar mașina merge. Azi am fost la -43, mașina mergea foarte bine, chiar dacă computerul a dat erori. Vă rog sa nu comparați frigul de aici cu frigul din România. Aici de vreo 2.000 de kilometri permanent sunt -35, -40 de grade, multe mașini stau la marginea drumului înghețate. NEO merge cu brio”.