Glamping în România. 6 locuri de cazare unde stai la cort dar beneficiezi de condiții de hotel

Dacă termenul glamping nu este încă foarte cunoscut în România, acest lucru este cât se poate de firesc. Acest concept vorbește despre o structură de cazare nouă și exclusivistă în țara noastră, dar căreia nu-i va lua prea mult pentru a ajunge pe buzele pasionaților de călătorii.Aducând laolaltă două cuvinte aparent contrare, „glamorous” și „camping”, glampingul dă naștere unei structuri de cazare în mijlocul naturii, unde focul de tabără și păsările nopții fac o echipă grozavă cu confortul hotelurilor cu multe stele.Ceea ce se întâmplă odată cu introducerea glampingului este că dispare necesitatea compromisului: împătimiții naturii nu mai trebuie să întoarcă spatele șampaniei păstrată la rece în minibar, internetului la discreție sau lenjeriilor de hotel din care nu-ți vine să mai ieși.Poți să te bucuri deopotrivă de toate-acestea și de stelele deasupra capului. În România, glampingurile sunt încă la început: doar câteva și-au croit drum pe pământurile Mioriței, dar acelea pe care le avem promit experiențe de neuitat. Cu greu ne-am putea gândi la o perioadă mai potrivită pentru a uita drumul până la aeroport, îndreptându-ne mai cuminte atenția către comorile naționale, așadar, vom prezenta câteve dintre cele mai interesante unități de glamping din România. Doar pentru exemplificare, pentru că mai sunt și altele.*Toate structurile de cazare prezentate mai jos s-au adaptat pentru a respecta măsurile de siguranță și distanțare impuse de covid-19.Închipuie-ți weekendul petrecut în mijlocul Bucegilor din Azuga, cu stelele drept acoperiș deasupra capului, în liniștea deranjată doar de vânt la trecerea lui prin vegetația muntoasă. Toate într-un spațiu căruia nu-i lipsește nici internetul, nici șemineul, nici minibarul.Iar dacă imaginea nu-ți dă încă fiori, imaginează-te din postura de spectator la traiul pădurii, din confortul unui jacuzzi gonflabil. Spațiul include momentan două igloo-uri: primul, îmbrăcat în mobilier de lemn, a fost cât se poate de ispititor denumit „Cozy”, iar cel de-al doilea, care include un pat rotund, a primit numele „Infinity”.Am menționa faptul că există televizoare cu acces la Netflix, dar șovăim. Nu ținem neapărat să îți distragem atenția de la toate traseele pentru drumeții care învecinează Wegloo, nici de la cursele off-road cu ATV-ul și, mai ales, nu de la zborul cu parapanta care să-ți plaseze frumușel weekend sub robinetul cu adrenalină.Preț pe igloo: de la 450 lei/ noapte (cu mic dejun inclus)„Somn alăturea păsărilor pădurii și în vecinătatea munților? Prea puțin pentru turiștii noștri.” Asta trebuie să își fi spus proprietarii Sunrise Glamping Retreat înainte de a lua hotărârea să construiască și o saună și o zonă pentru grătar și un fel de jacuzzi alcătuit din lemn și cunoscut local drept „ciuber”.Despre Sunrise Glamping Retreat se bănuiește că ar fi cel mai aproape de capitală, iar cine nu se bucură de timp din belșug vara asta pentru vacanțe și răsfățuri va aprecia informația la justa ei valoare.Cine cunoaște satul Brăduleț îl cunoaște cu prisosință pentru casele sale tradiționale, pentru peisajele superbe de la poalele Făgărașului și pentru meșteșugul unui soi de cașcaval pregătit după o rețetă știută doar de oamenii de prin partea locului.Preț pe cort: de la 240 lei/ noapte (+25 lei micul dejun)Dragonfly Garden întoarce spatele normelor unei structuri de cazare și-așa ieșită din tipare și aduce în România primul glamping urban. Păi cum? Nu era vorba că glamping fără natură nu există? Că-i o contradicție în termeni, cum ar spune englezul?Nimic mai adevărat, dar iată că doi brașoveni își dau într-o bună zi seama că grădina lor are loc berechet pentru a adăposti călători iubitori de stat la cort. Iar de-acolo până la a-și deschide porțile în fața turiștilor, oferindu-le cort cu terasă proprie, hamac, sistem climatic și tot tacâmul la poalele dealului Tâmpa, n-a mai fost decât un pas.Proprietarii spun că în prima vara au primit nu mai puțin de 500 de turiști din nu mai puțin de 30 de țări. 500 de suflete care s-au bucurat de ospitalitatea Brașovului pe timp de vară și toată oferta turistică a unei dintre cele mai populare zone ale țării noastre.Preț pe cort: 170 lei/ noapte (cu mic dejun)La jumătatea distanței dintre Buzău și Brașov, în localitatea cunoscută sub numele de Vadu Oii, într-un spațiu protejat de brazii pădurii și acoperit de albastrul cerului, se află 12 corturi de un confort greu de intuit. Amplasate pe terase de lemn, arborând terasă proprie cu șezlonguri și decorate cu mobilă de lemn, într-un design tradițional românesc, corturile invită la aventură.Zona în care se află acest spațiu poate face dintr-un weekend petrecut aici rețeta imbatabilă de conectare cu natura și cu spiritul de aventură care sălășluiește sub straturi groase de falsă precauție citadină. Proximitatea râului Buzău invită la experiențe de rafting sub îndrumarea ghizilor certificați de la Green Camp.Lacul Siriu, cel în care-atât de lesne se oglindesc colinele verzi, face de nerefuzat o plimbare terapeutică cu caiacul, în vreme ce munții instigă la drumeții și voie bună. Alternativa la toate acestea este o idilă de weekendul cu unul dintre hamacele ce țin companie corturilor și scufundarea absolută între paginile unei cărți care te-așteaptă pe noptiera de-acasă de nici tu nu mai știi când.Preț pentru un cort/ 2 persoane: 219 lei/ noapte în luna iulie (mic dejun inclus)Dacă arzi de curiozitate să afli cine a adus glampingul în România întâi și-ntâi, care-au fost munții și valea ce-au răsfățat, prin suflarea lor, iubitorii de natură și de lux, este nevoie atunci de-o întoarcere în vara lui 2016 și-o îndreptate a arătătorului în direcția comunei Nucșoara din județul Argeș.Nu sunt prea multe lucruri de reproșat acestui loc aflat la 1200 de metri și învecinat cu Bucegii și cu Piatra Craiului, iar spectacolul pe care îl oferă un astfel de cadru natural, la orice oră din zi și din noapte, se urmărește cel mai galeș din confortul ciubarului cu apă fierbinte.S-ar putea, totuși, lăsa cu suferință și regrete în ziua plecării pentru că prea multe-s lucrurile de făcut aici, iar vacanțele- așa cum obișnuiesc ele- nepermis de scurte. Ursa Mică pune la dispoziție asistență, trasee și toate cele trebuincioase pentru cățărări, mountain-biking, speologie și drumeții în lungul și-n latul Culoarului Rucăr-Bran, iar noaptea asigură un spectacol stelar nederanjat de poluare.Prețul operat este pe pachet all-inclusive și include trei mese pe zi: 250 lei/noapte/persoanaAici recunoaștem, s-a trișat un pic. Fain nu se încadrează tocmai în tiparele unui glamping tradițional (dacă „glamping” și „tradițional” pot încăpea în aceeași propoziție). Spre deosebire de cele anterior descrise, pentru care liniștea și intimitatea sunt facilități în sine, Fain pune deosebit accent pe comunitate.Glamour-ul iese din componența acestui spațiu și este înlocuit de concertele, workshopuri și expoziții de artă organizate. Aici vei da mai degrabă de oameni uniți prin valori comune, bucuroși să se cunoască și să își spună povești la lumina focului de tabără.Fii pe pace, Fain respectă toate măsurile de siguranță impuse de aceste vremuri și pune la dispoziție hamace pentru relaxare, bucătărie complet echipată, o tavernă cu bar și petreceri silențioase în aer liber. Barul din cadrul Campingului FainPreț cort canvas: 160 lei/ noapteDupă cum ziceam, în acest articol am prezentat doar câteva exemple. Mai sunt și altele în România, dar te lăsm să le descoperi singur.