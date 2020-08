Idei de vacanțe ideale pentru pandemie, de la 4 bloggeri de travel cunoscuți din România

Cezar Dumitru, Imperator travel: Țara Făgărașului, Oradea, Munții Apuseni

Posibilitățile de călătorie în străinătate scad pe măsură ce restricțiile impuse românilor de către celelalte țări UE cresc. Litoralul bulgăresc e plin ochi , iar Grecia avertizează că-i gata pregătită să-și închidă granițele pentru români fără să clipească, indiferentă la setea acestora de ape turcoaz și plaje cu nisip ca talcul.Un sondaj publicat la începutul verii de „ Hospitality Culture Institute ” arăta că în 2020, din cauza pandemiei, 50% dintre români vor să-și facă vacanța în România și doar 15% în străinătate (față de 43% în 2019). În aceste condiții, asistăm în România, ca peste tot în lume, la ceea ce se cheamă localizarea turismului. Dar ce ai putea să faci pe plaiurile mioritice?Acesta este motivul pentru care ne-am așezat la masă cu câțiva dintre bloggerii de turism din România. Sunt oameni care au bătut mapamondul în lung și în lat și care își cunosc țara ca în palmă. I-am întrebat care sunt destinațiile autohtone care ar putea arunca o altă lumină peste aparenta neșansă de a nu putea călători prea ușor în afară. Iată ce am aflat.„Este anul în care mulți dintre noi vor să caute locuri aproape de casă, locuri frumoase din România, dar și locuri unde să nu te calci pe picioare cu mii de alți posibili vizitatori. Așa că iată care sunt recomandările mele:Toți am auzit de Munții Făgăraș (iar cei cu veleități de alpiniști i-au și luat la pas) sau de Transfagarasan, dar, din păcate, mult prea puțini au descoperit minunatul tărâm de la poalele munților - Țara Fagarasului. Poți descoperi locuri istorice impresionante: de la cetatea Făgăraș la Mănăstirea cisterciană, de la Carta sau Palatul Brukenthal de la Avrig, poți fi surprins de faptul ca multe tradiții pe care le-ai crezut de mult pierdute continuă să fie urmate (de la hore, mersul la biserica și tot ritualul de socializare de după slujba, purtatul de straie populare unele seculare în zile de sărbătoare), poți descoperi una dintre cele mai frumoase mănăstiri din România (Sâmbătă), dar și modul minunat în care trecutul se combină cu prezentul la Muzeul de Pânze și Povesti de la Mândra.Oradea. FOTO: @larisa_birta via InstagramEste, probabil, cel mai bun exemplu de recuperare a patrimoniului și punere a lui în valoare. Oradea nu are clădiri Art Nouveau disparate, este realmente un oraș Art Nouveau. Sunt practic o sută de palate și vile care ar putea reprezenta mândria oricărui oraș din România. În plus, sunt puse în valoare - multe dintre ele au fost complet renovate și stralucesc.Relaxează-te in Piața Unirii sau pe străzile pietonale apropiate (mai multe străzi pietonale sunt in refacere), descoperă cetatea complet restaurată alături de variatele sale mini muzee din interior și nu uita sa te bucuri de terasele de pe malurile Crișului Repede.Pentru cei care se gândesc că Oradea este într-o zonă cu apă termală, ei bine, AquaPark-ul Nymphaea este unul dintre cele mai frumoase din Europa Centrală, iar partea exterioară este deschisa publicului.Dacă Valea Prahovei este luată cu asalt de cele mai multe ori, Apusenii sunt mult mai puțin bătuți de turiști: orașele istorice (precum Roșia Montana), peșterile absolut superbe (de la Peștera cu Cristale și Meziad până la Focul Viu sau ghețarul de la Scărișoara), adrenalina (raftingul de pe Crișul Repede poate fi o experiență extraordinară chiar și dacă nu știi să înoți) și mai ales aerul de munte și atmosfera relaxanta pot oferi o vacanță activă, revigorantă după un început de an stresant pentru toți.”„Într-o perioadă dificilă atât pentru operatorii de turism, cât și pentru turistul în sine, alegerea unei destinații de vacanță poate deveni complicată. Dar, câtă vreme decidem să facem vacanța în România pentru a nu da piept cu vicisitudinile unor formalități de călătorie impuse de restricțiile diverselor altor țări, ne putem bucura de faptul că trăim într-o țară cu atât de multe locuri frumoase încât avem de unde alege.Chiar și când vine vorba despre unele mai puțin cunoscute. Două recomandări aș face, dintre numeroasele variante de vacanță pe care le avem, desigur și în funcție de orașul de reședință sau disponibilitatea la efortul deplasării:FOTO: Cristiana Bardeanu via flickrCheile Nerei e una dintre cele mai frumoase zone... sălbatice ale României, iar Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița e plin de „diamante” ce abia așteaptă să fie descoperite. Între acestea, Lacul Beiului, un lac carstic mic, de culoare turcoaz, aflat în mijlocul unui crâng, a cărui apă nu îngheață niciodată datorită faptului că e alimentat de un izvor.Lacul are o adâncime de circa 3,5 metri iar culoarea absolut spectaculoasă i se datorează dioxidului de carbon și calcarului depus pe fundul lui. Totodată, Ochiul Beiului are și o legendă frumoasă (și tristă) Țara Hațegului are, la rândul ei, o salbă de obiective turistice, care mai de care mai variate și mai interesante, de la Rezervația de Zimbri la cele două Sarmizegetusa (Ulpia și Regia).Dacă ajungi, însă, în Hațeg, oprește-te neapărat să vezi o biserică unică. Nu o recomand în scopuri religioase (la urma-urmei, cea a lui Arsenie Boca se află foarte aproape de Densuș) ci pur și simplu pentru că acesta e un loc de o frumusețe divină.Biserica Sf. Nicolae are o istorie confuză, iar unele surse spun că aceasta ar fi cea mai veche biserică aflată pe teritoriul României. Se pare că, inițial, a fost un mausoleu ridicat de romani în cinstea generalului Longinus Maximus, pierit în luptele cu dacii. Alte informații indică, însă, faptul că pe acest loc ar fi existat un lăcaș de templu încă dinaintea sosirii legiunilor romane.Cert este că, odată ajuns la Densuș, te vei lăsa fermecat pe loc de frumusețea construcției și de liniștea stranie a locului cu dichis restaurat în anul 2000.”este un sat din Dobrogea, situat pe malul lacului Razim, un sat lipovenesc de poveste.Despredin Maramureș se spune că ar fi cel mai frumos sat din România. Aici se poate lua cazare în casele tradiționale.Brebeste o cetate superbă care merită vizitată. Arată de parcă ai fi aterizat în Westeros din Game of Thrones. Cazări sunt multe în zonă și tot felul de atracții turistice”.PrejmerPeștera, Brașov. FOTO via Lipa-lipa.ro/ Facebook„Cu siguranță cel mai potrivit loc în care să fugi de căldură și aglomerație vara asta este satul românesc. Din fericire avem o grămadă de sate frumoase. Noi am explorat de curând satele Ciocanu, Șirnea, Peștera și Măgura, dar toată zona este superbă și oferă multe opțiuni de trasee în natură și plimbări pe dealuri. Alte sate ce ne vin în minte sunt Holbav, Rimetea, Poiana Mărului, Alma Vii ori Breb.Mai apoi, în România mai sunt o grămadă de cetăți și castele nu așa aglomerate. Spre unele chiar trebuie să faci drumeții, deci cu atât mai bine. Ne vin în minte cetatea Colți, cetatea Poenari, Enisala sau castelul Sturza de la Miclăușeni.Iar ultima categorie de locuri pe care o recomandăm sunt siturile rupestre. Și pentru acestea de multe ori sunt necesare drumeții în natură, iar pe dealuri și urcând munți e greu să te aglomerezi. Câteva locuri de la noi: Chilia lui Ambrozie, Șinca Veche, Corbii de piatră, Nămăești, chilia lui Dionisie și celelalte situri rupestre de pe Drumul Luanei sunt doar câteva dintre exemple”Dacă vrei să auzi și altă perspectivă despre ce înseamnă localizarea turismului în România ascultă Hotnews Podcasts. 