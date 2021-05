Au prins românii în pandemie gustul călătoriilor exotice? „Au devenit un pic mai generoși cu bugetul de vacanță”

„Putem vorbi despre o schimbare majoră în comportamentul turistului român”

„Românii sunt mult mai dispuși acum să aloce un buget mai mare pentru vacanțe”

„Oamenii au nevoie de relaxare și de evadare din cotidian”

Destinațiile populare din pandemie

Ce-și mai doresc turiștii români

„Viitorul sună bine”

Rareș Latcu, manager de vânzări la agenția de turism Aerocenter din Cluj, spune că, la început timizi, dar apoi din ce în ce mai hotărâți, tour operatorii au început să înfrunte situația generată de pandemie și să profite de țările care au fost deschise din punct de vedere turistic.„Așa au luat naștere mult așteptatele zboruri „charter”, cu plecare din diverse orașe din țara spre destinatii turistice consacrate”, explică el.Adaptarea la pandemie în domeniul turistic, cât și orientarea agențiilor spre soluții practice sunt confirmate și de Anca Drugan, Managing Partner & CEO Nordis Travel. Aceasta ne-a spus că trebuie să verifice 24/24 toate modificările apărute, condițiile impuse de fiecare țară, listele galbene sau roșii:„Completăm toate formularele de intrare la destinația finală, ne ocupăm de programările la clinici sau pentru testare la domiciliu a clienților noștri. Oferim suport telefonic și întâlniri pe Zoom”, mai spune Anca.Turismul românesc la toate nivelurile, de la hoteluri şi servicii de ospitalitate, până la agenţii de turism, resimte din plin incertitudinea provocată de criza mondială. Această etapă grea nu s-a încheiat, dar așa cum precizează Cristian Pandel, proprietarul celui mai mare touroperator din România, Christian Tour, există semne pozitive că în curând va trece, iar turismul va fi unul dintre cei mai mari câștigători pe termen lung.„După un 2020 foarte greu, cu toții am înțeles că tot ce am agonisit este efemer și că doar micile bucurii ale vieții contează. Așa că, vom călători mai mult ca să zâmbim mai mult și să ne simțim mai împliniți. Acum este vremea să reconstruim, să privim cu speranţă către viitor şi să muncim cu spor”, spune el.Seychelles. FOTO: TravelZoom.roOdată cu pandemia, au fost introduse zboruri charter spre destinații precum Maldive, Zanzibar, Republica Dominicana, Kenya sau Seychelles. Rareș Latcu consideră că putem vorbi despre o schimbare majoră în comportamentul turistului român.Aceste destinații exotice nu au devenit neapărat mai ieftine din cauza contextului actual, dar sunt printre puținele destinații vandabile în acest moment.„Pachetele turistice pe zborurile charter au fost create cu atenție, pentru toate buzunarele, astfel încât și cei care visau de mult timp să ajungă, de exemplu, în Maldive, dar nu dispuneau de bugetul necesar, au reușit acest lucru”, completează Rareș.Anca Drugan susține ideea că destinațiile de mai sus nu și-au schimbat, în general, prețurile dinainte de pandemie, dar aduce în vedere un lucru foarte interesant.„Ceea ce s-a schimbat este faptul că turiștii români, dar acest lucru se întâmplă cu turiștii din orice țară, au devenit un pic mai generoși cu bugetul de vacanță - pe de o parte pentru că nu au mai călătorit de mult timp, pe de altă parte fiindcă pandemia i-a făcut să se prețuiască mai mult pe ei înșiși, să pună mai mult preț pe timpul petrecut împreună cu cei dragi”, spune ea.CEO-ul Nordis Travel confirmă că este un lucru ușor demonstrabil, deoarece a constatat, în toată această perioadă, că zborurile spre destinațiile enumerate mai sus, dar și spre Seychelles, St. Barth's sau Tulum, au fost pline. Și asta atât la cursele de tip charter cât și la zborurile de linie.Zanzibar. FOTO: TravelZoom.roLa ora actuală, în materie de travel, lucrurile nu sunt foarte complicate. Rareș de la Aerocenter spune că destinațiile populare în acest moment sunt cele cu restricții minime, adică fară carantină și, eventual, cu un test covid PCR, cum ar fi: Maldive, Tanzania, Kenya, Republica Dominicană.El susține că dorința de a călători este mare, iar persoanele care au reușit să se vaccineze sau au avut deja COVID-19 se hotărăsc mult mai repede și mai ușor să călătorească.Publicul amator pentru destinații exotice este același, continuă Rareș, dar acestuia i s-a adăugat segmentul celor care au fost dispuși să depună un efort financiar pentru a vizita aceste locuri.„Numărul de turiști către aceste destinații a crescut cu siguranță, iar cererile pentru vacanțe de lux sunt în continuare la cote înalte”, spune și Anca Drugan.Explicațiile, așa cum afirmă ea, sunt două - pe de o parte vorbim despre faptul că aceste locații sunt cam singurele deschise, și atunci mecanismul ofertă-cerere a dus la creșterea despre care vorbim.Pe de altă parte, turiștii și-au schimbat viziunea față de travel și Anca este de părere că „românii sunt mult mai dispuși acum să aloce un buget mai mare pentru vacanțe, în general. Își doresc experiențe noi, în locuri exotice, acolo unde luxul nu este definit doar de suma investită, ci și tihna, liniștea și timpul de calitate petrecut alături de cei dragi.”În 2020, un studiu realizat în România , pe un grup de 1.840 de persoane, a scos la iveală faptul că cele mai multe vacanţe în străinătate ale românilor în 2020 au fost în Grecia şi Turcia şi doar 8% dintre călătorii au avut ca destinaţii zone mai îndepărtate precum Bali, Zanzibar, Maldive sau Mexic.Plus de asta, în primul an de pandemie, când încă teama de virus era foarte mare, mulți s-au orientat spre vacanțele în țară și au fost mult mai dispuși să o redescopere.Proprietarul Christian Tour spune că în ianuarie 2021, el a constatat că cererea pentru vacanţe şi servicii de călătorie este ȋntr-o creştere semnificativă comparativ cu ultimele luni ale lui 2020.„Suntem bucuroși că după atâtea luni grele în care turismul a fost la pământ, putem să constatăm un apetit sporit al clienţilor noştri pentru achiziţia de vacanţe. Este evident că oamenii au nevoie de relaxare şi de evadare din cotidian, de altfel, cu toţii avem dreptul la vacanţă”, completează Cristian Pandel.Mai mult, spune acesta, surpriza momentului pentru turism o reprezintă apetitul tot mai mare al turiştilor de a călătorii ȋn destinaţii inedite, exotice, cu incidenţă mică a cazurilor Covid-19.CEO-ul Nordis Travel povestește cum primul lucru pe care-l aude de la turiști este întrebarea „Unde pot pleca?” Așa cum menționează, situația la nivel global a fost destul de imprevizibilă, așa că se informează zilnic, chiar de mai multe ori pe zi, pe toate site-urile specializate, pentru a fi mereu, la curent, în timp real, cu toate destinațiile și schimbările care apar.În ceea ce privește destinațiile populare, Anca spune că în luna martie 2021, vedeta absolută a fost pachetul turistic de tip city break în Istanbul, urmat de cereri către Egipt și Dubai, locuri călduroase și accesibile ca preț.Rareș Latcu mizează și el pe Egipt și spune că este vedeta sezonului, cu cele doua zone turistice cunoscute – Hurghada si Sharm el Sheikh. „Aici există hoteluri foarte bune, care îndeplinesc toate condițiile pentru o vacanță reușită, chiar și pentru cei mai pretențioși”, completează el.Anca Drugan a constatat, în ultima vreme, că turiștii români preferă tot mai mult ofertele tip tailor made, făcute anume ca să se plieze perfect pe dorințele și visurile lor, pe felul în care își imaginează vacanța perfectă. Spre exemplu, la Nordis Travel, printre serviciile exclusiviste tot mai solicitate se află călătoriile privat jet - care înseamnă un spor de siguranță și confort.Dacă vorbim despre destinații exotice, cum ar fi Tanzania si Kenya, sales managerul de la Aerocenter spune că românii au prezentat un interes deosebit pentru safari.„Turistul român a bifat deja, probabil, în repetate rânduri, destinațiile consacrate (Grecia, Turcia, Tunisia, Egipt) și are așteptări mai mari de la o vacanță, își dorește ceva mai complex. Drept urmare, oferim turiștilor noștri vacanțe compuse din două-trei zile în safari și șase-șapte zile la plaja sau island hopping în Seychelles”, informează el.„Consider că Planeta nu se va închide în niciun caz. Dimpotrivă. Așa că românii vor călători indiferent de condițiile impuse de fiecare țară în parte”, crede CEO-ul Nordis Travel.Rareș, la rândul lui, își păstrează optimismul, chiar dacă domeniul turistic a fost puternic zguduit de pandemie. El spune că apetitul oamenilor pentru călătorii este mare, iar „viitorul sună bine.”Contextul mondial i-a determinat pe români să fie mai selectivi și să-și aleagă vacanțele cu grijă, așa cum spune Anca Drugan. Vacanțele exotice păreau mereu un vis, dar pe măsură ce ce foarte multe agenții au promovat zborurile directe către aceste destinații, ele au devenit mai accesibile.Rareș este convins că orizontul de travel în rândul turiștilor, dar și a agențiilor, se va schimba radical.„S-a creat un precedent cu zborurile tip charter spre destinatii exotice, iar acest lucru sper să ne împingă spre o „normalitate” apropiata de piața din vest”, conchide el.Pe de altă parte, Europa rămâne o piață dorită și, odată cu deschiderea ei, Anca este de părere că românii vor reveni și la destinațiile lor „de suflet”, cum ar fi Portugalia, Spania, Cipru sau Croația.„Cred că fiecare român are câte un loc din Europa foarte aproape de inima lui”, mai spune ea.