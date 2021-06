FOTOGALERIE În China până și peisajele idilice sunt regizate / Cum arată falsa regiune rurală pusă în scenă pentru turiști

Sat Potemkin

Țărani pentru fotografii

Nemulțumiți de mascaradă









Fotografii cu aceste peisaje superbe au făcut înconjorul Weibo, cea mai mare platformă de socializare din China. Problema? Majoritatea sunt regizate.Fotografiile regizate cu țărani arând pământul cu ajutorul unor bivoli sunt printre cele mai întâlnite pe WeiboXiapu amintește de cum era China rurală în vremurile de mult apuse. Este în mare parte un sat agrar dar majoritatea peisajelor pitorești și a oamenilor din ele sunt create de echipe de fotografi care pretind că sunt fermieri și pescari.Înainte de această mascaradă bizară, Xiapu era cunoscut pentru fructele de mare aduse din larg de pescarii săi. Însă mai mulți ani de capturi slabe au dus la probleme economice.Însă apoi guvernul local a avut o idee strălucită: să scoată bani din turismul rural și să transforme Xiapu în satul de la țară din vise. Problema cu acest plan: Xiapu nu era deloc așa.Acum Xiapu este cu totul altceva. Pentru prețul corect vizitatorii chinezi și străini pot captura fotografia perfectă pentru profilul lor de social media, cu „efecte speciale” furnizate de oamenii de afaceri locali.Actori îmbrăcați în hainele obișnuite ale pescarilor din mediul rural strâng plasele pentru a impresiona turiștiiPotrivit New York Times , promisiunea unor fotografii superbe regizate este tocmai ceea ce atrage mulțimile de turiști în Comitatul Xiapu. The Times relatează cum valuri de fotografi s-au aliniat într-un rând ordonat de-a lungul unui pod pentru a prinde o scenă regizată cu un model într-o pălărie tradițională vâslindu-și barca înspre pod.Modelul a fost plătit cu 30 de dolari pentru eforturile sale, potrivit The Times.Utilizatorii Weibo afirmă că majoritatea pescarilor din Xiapu sunt doar actori care așteaptă autobuzele cu turiști înainte de a-și întinde plasele colorateJurnaliștii de la The Times au vorbit cu Liu Weishun, în vârstă de 40 de ani, care gestionează o atracție în care plase de pescuit uriașe nefolosite sunt aruncate în apă pentru fotografii regizate. Liu le-a spus celor de la The Times că în jur de 500 de vizitatori vin zilnic aici și îi plătesc fiecare 3 dolari pentru a face fotografii cu „pescarii” de ocazie.Unii scot bani în plus din buzunar pentru a fotografia un model ce poartă o pălărie de paie și vâslește într-o barcă, regizat bineînțeles de Liu care îi dă instrucțiuni printr-o stație de emisie-recepție.„Fotografii au așteptări pentru munca lor”, le-a spus Liu celor de la The Times. „Au nevoie de cineva în poziții specifice, într-un fel care întrunește compoziția de care au nevoie”, a adăugat acesta.Între ședințele foto „țăranii” se odihnesc cu căpăstrul în mână alături de animalele lor după ce s-au plimbat în cerc timp de ore în fața fotografilorDe asemenea țăranii nu se materializează din ceața dimineții. Imagini postate pe Weibo, varianta chinezească a Twitter, arată un bărbat dând foc unor paie în timp ce două persoane de vârstă mijlocie merg greoi prin noroi, trăgând un bivol în spatele lor.Această scenă bucolică este una dintre favoritele rețelelor de socializare, unii dintre pretinșii țărani apărând în „hanfu”, îmbrăcămintea populară chinezească.Această fotografie filtrată și bine iluminată cu un stol de gâște este rezultatul unui proces migălos de a regiza cele mai bune cadre posibile cu zonaFalse sau nu, destinațiile turistice rurale ca Xiapu au asistat la o creștere vertiginoasă a popularității în ultimul timp. CNN a scris în luna mai că orășenii au început să se îndrepte către mediul rural în căutare de locuri interesante și destinații de călătorie alternative după ce turismul internațional a încremenit din cauza restricțiilor impuse pentru limitarea răspândirii coronavirusului.Popularitatea turismului rural a fost de asemenea alimentată de Li Zigi, un superstar online care a devenit unul dintre cei mai urmăriți infulenceri de pe Weibo datorită reprezentărilor sale idilice ale vieții de la țară din China.Cum este produsă de fapt ceața din care pare să apară „săteanca”Dornici să păstreze aparențele, unii vizitatori ai comitatului au comparat peisajele de aici cu scenele din „Spirited Away”, filmul animat japonez regizat de Hayao Miyazaki care a câștigat un Oscar în 2002.„Raiul pe Pământ”, a scris un utilizator al Weibo numit ShenghuiFashi care a postat un videoclip de 30 de secunde cu țărani învârtindu-se în cerc cu un bivol după ei.Actrița încearcă să își țină gâștile aliniate în timp ce „țăranul” produce ceața pentru poze„Acest loc nu poate fi mai fals de atât. Pescari falși aruncându-și plasele și țărani falși cu bivoli triști pozând pentru fotografii”, a scris pe Weibo un vizitator dezamăgit.„Nu mai sunt sigur ce e real și ce e fals”, a afirmat un altul.Unii dintre utilizatorii rețelei sociale au afirmat că au fost păcăliți să viziteze Xiapu crezând că va fi un mediu rural minunat și imaculat. Au plecat foarte decepționați.Xiapu este una dintre destinațiile favorite ale fotografilor chinezi (FOTO: Hector Retamal / AFP / Profimedia Images)„Aceasta este o înșelătorie. Adolescenții sunt păcăliți să meargă până în acest loc crezând că totul este real. Ce e și mai rău este că după ce află că țăranii sunt falși și doar fac 'modeling', tot nu dezvăluie asta fiindcă preferă să posteze poze drăguțe”, a scris și Sentez.„Estimez că în spatele unei poze grozave cu un peisaj rural sunt 10 trepieduri. Este atât de artificial dar oamenii vor fi dispuși să plătească pentru asta”, a adăugat acesta.„În primul rând așa-zișii oameni de la țară din fotografiile de pe social media sunt toți actori și comitatul în sine este în mare parte o zonă de pus în scenă o ședință foto. În realitate, fără filtre, locul este extrem de banal. Plaja este murdară, restaurantele pescărești sunt faimoase pentru că jecmănesc oamenii”, a scris un altul.„Pescarii” din Xiapu trebuie să își arunce în mod repetat plasele pentru ca fotografii să prindă cadrul perfectÎnsă alții au primit cu brațele deschise artificialitatea care învăluie Comitatul Xiapu.„Bătrânii se plimbau sub copaci și arăta oarecum ca un film. Dar ceața era doar fum de la o grămăjoară ce ardea”, a scris pe Weibo un utilizator numit OuQiDeBao.„Ah, dar în această lume, cui îi pasă dacă este fals sau nu atâta timp cât este drăguț în poze?”, a adăugat acesta.