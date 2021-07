6 plaje mai puțin cunoscute ale Greciei, recomandate de românii care au fost acolo

Trei plaje superbe de pe trei insule diferite

Plaja Apella din insula Karpathos

Plaja Xerokambos din insula Creta

Plaja Firiplaka din insula Milos

Insula Cameo și sentimentul că te afli în Caraibe

Porto Limnionas și Porto Roxa din Zakynthos

Plajele Mikra, Mesovrika și Voutoumi din insula Antipaxos

Românii păstrează Grecia în topul preferințelor de vacanță , deoarece este o țară conectată cu mai multe orașe din România, spune Cristian Pandel, proprietar și CEO Christian Tour. Aici se poate ajunge atât cu autocarul sau mașina personală, cât și cu avionul.Turiștii aleg Creta, Corfu și Rodos pentru charterele cu avionul și Thassos, Zakynthos și Lefkada pentru mașină sau autocar.„Există ȋnsă un interes constant şi pentru destinaţiile de pe continent, cum sunt Riviera Olimpului sau Halkidiki, alese ȋn special de cei care călătoresc cu maşina personală şi doresc să se bucure de o experienţă elenă completă, vizitând totodată şi regiunea Salonic, dar mai ales Meteora”, completează șeful agenției de turism.Turismul este ȋncă destul de lovit de contextul pandemic mondial şi de incertitudinea condiţiilor de călătorie, iar volumul rezervărilor per total este mai mic, pe toate destinaţiile, mai spune Pandel.Grecia nu face excepție, iar față de 2019, s-a înregistrat o scădere de circa 30-35% a numărului total de turiști care aleg destinația în acest sezon. Cu toate astea, explică Pandel, sezonul este abia la început, iar multe dintre achiziții se fac în regim last minute, motiv pentru care o imagine completă poate fi realizată abia la final de septembrie 2021.Cristian Pandel mărturisește că cei mai mulți dintre turiști sunt familii care caută, în principal, „să evadeze din cotidian, să se bucure de frumusețile Greciei, de plajele azurii și de mirosul îmbietor al tavernelor.” Există și un procent mai mic, dar semnificativ, de „exploratori”, cei care vor să combine relaxarea și plaja cu vizitarea obiectivelor turistice și descoperirea culturii locale.În iunie 2020, Dana (45 de ani) și Claudiu (35 de ani) au hotărât să renunțe la job-urile în vânzări și să plece în Grecia cu noua lor casă pe roți . Ei trăiesc aici de luni buni, vizitează țara-n lung și-n lat, iar experiențele avute le documentează pe canalul lor de YouTube sau pe contul lor de Instagram. Pentru că sunt la fața locului, i-am rugat să ne recomande trei plaje mai puțin cunoscute din Grecia și iată ce au avut de spus:Plaja Apella. FOTO: Arhiva personalăDana povestește că nu este foarte ușor de ajuns în Karpathos, dar plaja Apella, cea mai frumoasă de pe insulă, ar trebui să convingă orice turist de faptul că merită să ajungă până aici. „Apella e o plajă cu pietre albe și apa de un albastru ireal, pe alocuri turcoaz, pe alocuri de un albastru închis”, spune ea.O găsești pe partea de est a insulei, pe drumul de la Pigadia (capitala insulei) către Olympos, la 20 de kilometri de Pigadia. Se poate ajunge aici cu barca (din Pigadia), sau cu mașina, pe un drum spectaculos de munte.Dana mai povestește cum plaja este parțial amenajată, așa că poți găsi aici și șezlonguri și umbrele, dar poți sta și sub umbra pinilor de la marginea plajei, dacă vrei.„Muntele se ridică chiar în spatele plajei și creează un peisaj impresionant. Plus de asta, Apella este ideală pentru snorkeling”, adaugă Dana.Plaja Xerokambos. FOTO: Arhiva personalăDana povestește că Xerokambos este o așezare liniștită și frumoasă de coastă, la capătul îndepărtat al sud-estului Cretei. Este situată la aproximativ 100 de kilometri sud-est de Agios Nikolaos și la aproximativ 45 de kilometri sud de Sitia.Xerokambos are multe plaje cu ape cristaline și mulți le consideră cele mai frumoase și curate plaje din estul Cretei și din Marea Mediterană. „Are plaje cu nisip auriu, cu nisip alb, cu pietricele mici și o plajă cu lut nisipos, pentru cei care vor să se bucure de un spa natural. Xerokambos este un loc de frumusețe naturală, oferind o infrastructură de mici hoteluri, taverne, apartamente, supermarketuri și câteva vile”, completează Dana.Locul, au adevărat paradis, adaugă ea, este completat de frumusețea sălbatică a munților abrupți și a canioanelor care-l înconjoară, unde mai adaugi palmieri și plantații de măslini.Plaja Firiplaka. FOTO: Arhiva personalăPlaja Firiplaka nu este celebră, dar reprezintă una dintre cele mai frumoase plaje ale Milosului, spune Dana. Se află la o distanță de 11 kilometri de orasul Adamas, iar pentru a ajunge acolo trebuie să parcurgi ultimii 100 de metri pe jos.„Când ajungi în parcarea de deasupra plajei, ai o vedere panoramică asupra ei și rămâi impresionat de superbitatea locului”, mai zicea ea. Firiplaka nu are umbră naturală, dar există un beach bar care oferă șezlonguri, umbrele și băuturi.Apa este mică în primii zeci de metri, ceea ce o face ideală și pentru copii, explică Dana.Plaja are un nisip extrem de fin și este înconjurată de stânci vulcanice de culoare roșie-gălbuie. „Firiplaka este un loc spectaculos și unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale Milosului”, concluzionează călătoarea.Insula Cameo, Grecia. FOTO: Mihai Popa- Travel/ Alamy/ ProfimediaÎn rândul celor care recomandă Grecia este și Dana Rogoz . Actrița a plecat alături de familie în vacanță și își documentează traseele pe contul ei de Facebook, unde cere și recomandări de la fani.Una dintre insulele unde a ajuns și care a fost foarte apreciată de utilizatori este Insula Cameo (Agios Sostis) . Localizată în Marea Ionică, insula este percepută drept o comoară ascunsă a țării, care, în urmă cu zeci de ani, a făcut parte din Zakynthos.În 1633, din cauza unui cutremur, Cameo a fost desprinsă de continent și a devenit autonomă. În prezent, ea este conectată de Zakynthos cu ajutorul unui pod micuț, iar cei care o vizitează spun că se simt ca în Caraibe.Insula Cameo este absolut superbă și găzduiește o biserică veche de 16 secole, după care și-a luat și numele. O perdea din pânză suspendată cade în apă și creează oportunitatea perfectă pentru o serie de poze memorabile.Odată ajuns aici, vei avea sentimentul că ești într-o altă lume, iar tot ce poți face este să te bucuri de liniște, apa cristalină și de împrejurimile care-ți taie răsuflarea.Limnionas, Zakynthos. FOTO: Alamy/ ProfimediaPe forumul românilor din Grecia găsești o multitudine de informații și recomandări care-ți vor fi utile înainte de orice plecare în Grecia, indiferent unde alegi să-ți faci vacanța. Tot în Zakynthos, dacă-ți propui să explorezi împreujurimile, vei descoperi Porto Limnionas și Porto Roxa.În Limnionas vei descoperi un golf ascuns, extrem de frumos, înconjurat de stânci. Este situat în apropiere de satul montan Agios Leon iar la apă ajungi coborând câteva trepte cioplite în piatră. Apa este de smarald, iar peisajul stâncos nu l-a transformat într-o atracție principală pentru turiști, motiv pentru care atmosfera sălbatică și autentică s-a păstrat.Vei găsi totuși două terase cu umbrele, dacă vrei să bei sau să mănânci ceva, cât timp te bucuri de soare. La trei kilometri distanță este Porto Roxa, o plajă romantică amenajată cu șezlonguri și umbrele de paie, pe stânci.Plaja Voutoumi din insula Antipaxos. FOTO: Alamy/ ProfimediaDacă ai luat o vacanță în Paxos, într-una dintre zile poți lua o barcă taxi din portul Gaios pentru a explora cele trei plaje cu ape de cristal din Antipaxos.Așa cum recomandă românii de pe forumul din Grecia, Vikra și Voutoumi sunt plaje amenajate, cu șezlonguri, în timp ce Masovrika este o plajă cu pietriș, sălbatică. Turiștii le compară cu plajele din Thailanda, iar apele lor te invită la snorkeling.Ai șanse foarte mari ca aici să nu ai parte de aglomerație și să te încarci de un albastru senin, care-ți va rămâne-n suflet multă vreme după ce vei pleca de pe el.