Hola România. Tinerii care le oferă turiștilor străini exact acea felie din România pe care și-o doresc

Cum a început totul: „Încă din copilărie am pus bazele a ceea ce azi se numește Hola România”

„Vrem să contribuim la reconstruirea unei imagini pozitive a României”

Potențialii călători pot găsi numeroase informații utile despre zone turistice, modalități de petrecere a timpului liber în mai toate orașele/satele din România, propuneri de itinerar sau detalii relevante referitoare la viză, echipament necesar pentru un anumit traseu, șamd.

Clienții au posibilitatea să aleagă pachete turistice care cuprind fie doar cazări în case vechi restaurate sau alte structuri tradiționale care respectă spiritul autentic, fie pachete care includ și experiențe.

Există un e-shop, de unde cei care s-au bucurat de o vacanță în România pot lua acasă un suvenir artizanal, fără a fi nevoiți să-l care în bagaj.

„Experiențele oferite presupun o documentare continuă”

Autoritățile au un rol cheie în dezvoltarea turismului românesc

„Toți turiștii cu care am interacționat au fost extrem de încântați de România”

Alexandra și Raul se știu încă din copilărie, când își petreceau vacanțele la bunici, la sat. Apoi au ajuns să fie colegi de liceu, pâna ca viața să-i despartă și fiecare să treacă prin diferite experiențe, joburi și domenii de activitate.Alexandra a trăit ultimii 14 ani în București, unde, după ce a terminat Dreptul, a lucrat pentru una dintre cele mai importante case de avocatură din România, ca apoi să se reorienteze către PR & comunicare în cadrul unei agenții de publicitate, iar ulterior, ca freelancer.Imediat după liceu, Raul a început Academia Forțelor Terestre din Sibiu și își imagina că va avea o carieră militară. A ales să se retragă rapid, după ce a realizat că vrea să fie propriul său „comandant”, așa că s-a angajat într-o agenție de publicitate din Spania, unde a lucrat timp de zece ani.De-a lungul anilor, chiar dacă viața i-a purtat în direcții diferite, experiențele trăite când erau mici, la țară, le-au ghidat drumul din prezent. „Încă din copilărie, fără să ne dăm seama, am pus bazele a ceea ce azi se numește Hola Romania”, spune Alexandra.Tinerii au călătorit în peste 30 de țări și-au realizat că, spre deosebire de multe alte locuri din Europa, modul de viață din România are unicitate și mister. De aici și până la bazele unui proiect care să promoveze țara noastră celor din afară, a fost doar un pas.„Poți să vezi oameni de la țară care lucrează pământurile la fel ca acum 100 de ani, oameni care încă trăiesc în ritmul propriu, un ritm neafectat de graba care caracterizează secolul XXI. Este un stil de viață care poate nu oferă tot confortul cu care suntem obișnuiți azi, dar noi am văzut în asta o valoare, o trăsătură aparte”, spun ei.Hola Romania este o platformă online care promovează un turism autentic, responsabil și care oferă produse care cuprind case vechi restaurate, meșteșugari, artiști, iubitori de natură și păstrători de tradiții.Scopul acestui proiect, așa cum povestesc fondatorii lui, este acela de a pune în evidență potenţialul turistic unic al țării noastre, dar și de a contribui la reconstruirea unei imagini pozitive a României.„Vrem să definim un brand turistic naţional bazat pe natură, istorie și tradiții și vrem să promovăm, dar și să respectăm, modul de viață autentic al comunităților, în special al celor rurale”, explică ei.Au clienți din toată lumea, dar în special din Spania, care pot alege experiențe care respectă mediul înconjurător și care aduc numeroase beneficii comunității în care se desfășoară. Site-ul are o interfață accesibilă și este împărțit în trei categorii, pentru a acoperi nevoile tuturor celor interesați de țara noastră:Alexandra și Raul susțin că vor să se axeze cât mai mult pe experiențe, deoarece așa cred ei că pot promova cel mai bine patrimoniul cultural și natural național, dar și pentru că, în acest mod, turiștii pot simți cu adevărat ce înseamnă „living like a local”.Cât despre magazinul virtual, rolul acestuia, spun antreprenorii, este acela de a ajuta industria locală a meșteșugarilor români și de a duce peste mări și țări tradițiile poporului român.Mai mult, turiștii doritori de explorat România, pot completa pe site câteva informații esențiale, astfel încât să-și găsească vacanța perfectă aici: tipul de călător (solo traveller, cuplu, grup de prieteni etc.) durata călătoriei pasiuni/activități preferate.Raul și Alexandra vorbesc despre cum creionarea experiențelor oferite au presupus un research amănunțit, în care au apelat la localnici din fiecare zonă promovată.„Am bătut la uși și am găsit singuri „poveștile” care merită spune”, adaugă ei. Tinerii susțin că documentarea este un proces continuu, iar una dintre cele mai mari provocări întâlnite a fost lipsa unui punct (online) centralizat de informare turistică, unde toți cei interesați să poată găsi informații relevante pentru ei.„Cele mai frumoase și autentice unități de cazare nu sunt, de cele mai multe ori, suficient promovate, nu există un sistem care să adune micii meșteșugari, sau dacă există, el nu este actualizat și, nicidecum, user friendly”, explică antreprenorii.Mai mult, continuă ei, s-au confruntat de multe ori cu imposibilitatea de a integra în pachetele lor multe unități de cazare, și mai ales experiențe, deoarece, din lipsa unui cadru legislativ adecvat și a unei birocrații excesive, nu au o modalitate legală de funcționare și, practic, nu pot vinde aceste servicii mai departe.În prezent, Alexandra și Raul lucrează la structurarea informației, pentru ca turistul să înțeleagă ușor ce poate găsi în România și să poată alege ce i se potrivește mai bine.Proiectul lor este unul „viu”, care se modelează în fiecare zi și care crește odată cu informațiile la care au acces și pe care le găsesc în timp real.„Vrem să-i motivăm pe toți cei care desfășoară o activitate interesantă, dispun de o cazare tradițională, creează produse autentice românești, etc., să ia legatura cu noi și să ne prezinte ceea ce fac, pentru a le putea include serviciile în pachetele pe care le pregătim pentru turiștii străini și nu numai”, spun dezvoltatorii platformei.Tinerii susțin că turiștii adoră autenticitatea României, dată uneori de lipsa de infrastructură sau lipsa unui transport bine pus la punct. Cu toate astea, continuă ei, deși ne dorim evoluţie tehnică, economică sau socială, e greu să vorbești despre asta fără să iei în calcul și consecinţele activităţii umane asupra naturii, sau asupra moștenirii culturale.Pe de altă parte, sunt conștienți că pentru o valorificare sustenabilă a patrimoniului cultural şi a resurselor naturale cu potenţial turistic, este absolut necesară dezvoltarea infrastructurii de transport și de cazare, optimizarea serviciilor - mai ales în zona HoReCa – și, nu în ultimul rând, a sistemului de informare a cetățenilor.Aici este punctul cheie în care autoritățile ar trebui să intervină.„Experiența ne-a demonstrat că standardul de ospitalitate al unui oraș sau sat se bazează pe calitatea vieții locuitorilor, motiv pentru care autoritățile ar trebui să promoveze politici de turism (și nu numai) care pun în valoare resursele culturale și naturale, dar care le și protejează, în același timp. Simplu spus, administrațiile publice ar trebui să se concentreze pe modalități de îmbunătățire a modului de viață al cetățenilor”, spun tinerii.Spre exemplu, cred ei, un prim punct de pornire ar trebui să fie, în mod sigur, dezvoltarea infrastructurii de transport, cu beneficii clare asupra turismului, dar si activități locale prin care să se transmită, din generație în generație, taina meșteșugului.„Doar așa tinerii din ziua de azi vor putea duce mai departe tradițiile și metodele de prelucrare a materiilor prime din zona respectivă, cum ar fi prelucrarea lemnului, ceramica, țesături, etc.”, adaugă Alexandra.Raul spune că Hola România a fost întâmpinat cu deschidere de autorități, pentru a promova regiunile turistice, dar la nivel declarativ. Practic, s-au lovit de sistemul birocratic și nu au reușit să ducă mai departe colaborarea de la nivelul de discuții.„Dar suntem perseverenți și vom continua eforturile de a include autoritățile publice în ecosistemul Hola Romania, pentru că ar fi o colaborare din care toată lumea ar avea numai de câștigat. Să nu uităm că fiecare nou turist reprezintă o sursă de venit în plus pentru economia locală”, completează el.Alexandra și Raul susțin că platforma are, la ora actuală, cinci mii de utilizatori lunari, dar asta în condițiile în care website-ul este în fază incipientă, iar conținutul urcat în acest moment reprezinta aproximativ 30% din totalul de care dispun.Platforma a fost gândită inițial pentru piața din Spania, iar până acum au avut o serie de grupuri sub formă de trial. Lucrează în paralel și la traducerea site-ului în engleză, lucru care va deschide o plajă mai largă de potențiali turiști.„WOW! OMG! ¡Que bonito! Romania is amazing, breathtaking! ¡Hola Romania!, ¡Hasta pronto Romania! În traducere liberă, toți turiștii cu care am interacționat au fost extrem de plăcut surprinși de tot ceea ce au găsit în țara noastră.E adevărat, poate contribuie și faptul că mulți vin cu așteptări mici sau prejudecăți, dar încântarea de pe fețele lor după un sejur în România este încă o cărămidă la fundația unei noi imagini a țării noastre la nivel internațional.Cei mai mulți vor să vadă Transilvania, cu orașele medievale și satele săsești, dar există un număr tot mai mare de cereri pe segmentul de aventuri montane”, spun tinerii.Pe viitor, cei doi antreprenori își doresc să dezvolte unități de cazare autentice, în care să poată primi turiștii exact așa cum le-ar plăcea lor să fim primiți și tratați.În același timp, au în draft un proiect social prin care să implice turiștii în acțiuni de ecologizare a rutelor turistice, însă deocamdată este la stadiul de idee.„Sperăm să-l putem dezvolta și să contăm pe sprijinul administrațiilor locale și, de ce nu, a companiilor private care doresc să se implice într-un proiect social care are ca scop principal acela de a avea o Românie curată”, încheie ei.