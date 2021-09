FOTO 9 orașe europene ideale pentru un city break de toamnă

Cracovia, Polonia

Gent, Belgia

Copenhaga, Danemarca

Dubrovnik, Croația

Nîmes, Franța

Ljubljana, Slovenia

Arnhem, Olanda

Budapesta, Ungaria

Larnaca, Cipru

Uite câteva dintre ele:Centrul vechi al orașului din sudul Poloniei merită vizitat în orice perioadă a anului dar pe măsură ce lunile de toamnă se instaurează în această țară, piesa de rezistență a Cracoviei, piața centrală Rynek Główny, devine și mai frumoasă. Cracovia are nenumărate atracții de oferit, de la Bazilica Sfintei Maria la fabrica lui Oskar Schindler.Poți rămâne în oraș să vizitezi atracțiile turistice și să te bucuri de viața culturală și de noapte vibrantă (în măsura în care o permite pandemia) sau, dacă ești pasionat de istorie și dispus pentru un roadtrip ceva mai lung, infamul lagăr de concentrare Auschwitz e la 75 de km distanță.FOTO: Jaroslaw Sugarek / Profimedia ImagesDespre Gent se spune că parcă este un oraș ieșit dintr-un basm. Deși eclipsat de Bruxelles și Anvers ca faimă, el este cu siguranță unul dintre cele mai frumoase orașe ale Belgiei. Râul care trece prin el, istoria sa, castelul său, tradițiile dar și magazinele și evenimentele sale culturale - există 1.000 de lucruri de descoperit în Gent.Străzile pavate, clădirile în stilul art noveau acompaniate de arhitectura gotică lasă inițial impresia că ai pășit înapoi în timp. Însă nu ar trebui să îți ia prea mult să descoperi și cealaltă latură a orașului: o ofertă foarte modernă și eco-friendly în ceea ce privește cumpărăturile și mâncarea. Ah, și nu uita că ai ajuns în patria berilor de abație.FOTO: Matt Parry / robertharding / Profimedia ImagesToamna poate fi o perioadă perfectă pentru a vizita și explora numeroasele atracții turistice pe care le are de oferit capitala daneză, dar mai ales parcurile sale superbe care își schimbă culoarea în această perioadă a anului.Zilele mai răcoroase creează condițiile perfecte pentru a experimenta conceptul danez de „ Hygge ”, unul din acele cuvinte care nu prea au un echivalent echivalent în altă limbă dar care înseamnă un fel de combinație între atmsoferă de confort leneș, băut și mâncat cu persoanele importante din viața ta.FOTO: Niels Poulsen / Alamy / Profimedia ImagesOrașul de pe malul Adriaticii are de oferit în această perioadă a anului un cer încă albastru și apusuri roșiatice superbe, făcându-l ideal de vizitat toamna. Dimineața poți merge la piețele încă pline de produse locale, să faci o plimbare pe zidurile medievale sau, pentru o drumeție ceva mai lungă, să mergi până în peninsula Pelješac unde e perioada de făcut vinuri.Deși zilele de vară s-au dus, temperaturile rămân suficient de ridicate pentru ca vremea să fie plăcută. Dar numărul turiștilor este în scădere iar, odată cu ei, și prețurile încep să se ducă în jos. Dacă timpul îți permite, poți explora și insulele Elafiti, Mljet și Korcula din apropiere.FOTO: Angelo Cavalli / robertharding / Profimedia ImagesCu amfiteatrul său roman remarcabil de bine conservat la care se adaugă un muzeu de istorie recent deschis, ca să nu mai menționăm de magazinele și restaurantele grozave, orașul francez este o superbă destinație de toamnă. Mulțimile au plecat în mare parte și canicula s-a domolit, însă dealurile din împrejurimi captează suficientă căldură pentru a sta la o terasă și să te bucuri de peisaje.În Nîmes poți vizita și La Maison Carrée , singurul templu roman rămas în picioare în Franța, numeroase buticuri, bistrouri, grădini cu terasă, te poți bucura de arhitectura barocă și numeroase alte lucruri. Ah, și orașul este înconjurat de 7 dealuri, exact ca Roma, printre care și Mont Cavalier pe care se află Turnul Magne, construit de Augustus.FOTO: Henryk Sadura / Alamy / Profimedia ImagesDacă vizitezi Ljubljana în timpul toamnei vei avea ocazia să vezi una dintre Capitalele Europene Verzi (a câștigat premiul în 2016) transformându-se într-un portocaliu aprins, aceeași culoare pe care o au și vinurile tradiționale din această țară. Și apropo de vin, acesta înlocuiește într-o bună măsură apa dacă ajungi în țară în luna noiembrie când se sărbătorește Ziua Sfântului Martin.Dacă te-ai săturat de prea multă mâncare și prea mult vin - dacă așa ceva este posibil - poți să o iei la pas înspre Castelul Ljubljana pentru a vedea capitala slovenă în întreaga ei splendoare. Ah, și nu uita că Lacul Bled, unul dintre cele mai frumoase din Europa, se află la doar 30 de minute distanță.FOTO: Matej Kastelic / Panthermedia / Profimedia ImagesDeși cunoscut mai degrabă pentru eșecul forțelor aliate de a-l captura în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, orașul olandez este o capitală mondială a modei și artei, universitatea sa de artă lansând designeri cunoscuți pe plan internațional, de unde și numeroasele magazine cochete.Cu o scenă culturală care include 18 muzee printre care Muzeul Kröller-Müller din Parcul Național Hoge Veluwe , Arnhem se laudă și cu una din cele mai mari grădini cu sculpturi din Europa (în care sunt reprezentați nu mai puțin de 160 de artiști mondiali) și a doua cea mai mare colecție de tablouri ale lui Van Gogh din lume.FOTO: Christian Mller / Alamy / Profimedia ImagesCea mai apropiată destinație de pe listă, capitala vecinei noastre prinde aproape toate listele cu „orașe de vizitat toamna” dintr-un motiv foarte simplu: este absolut superbă în această perioadă a anului și are o grămadă de lucruri de oferit, indiferent de anotimp. Budapesta oferă inclusiv o opțiune „nautică” pentru doritori, adică o croazieră pe Dunărea care desparte orașul în două.Clădirea parlamentului de pe malul Dunării, construită în stilul neogotic și finalizată în 1902, este cea mai mare clădire din țară de la inaugurarea sa și unul din punctele de atracție care nu trebuie ratate. Trecând de la neogotic la neorenascentist poți vizita Opera de Stat maghiară, ca să nu mai zic de numeroasele muzee, castele și biserici. Bonus: băi termale pentru relaxare dacă ai obosit de la prea mult plimbat.FOTO: Zoltan Gabor / Alamy / Profimedia ImagesDacă în schimb vrei un city break de toamnă în care să scapi de frigul instalat pe meleagurile mioritice, Cipru e opțiunea pentru tine, mai ales dacă nu te încântă înghesuiala din Malta. Perioada ideală pentru vizitat Larnaca este între lunile aprilie-mai și septembrie-octombrie, când nu e caniculă și temperaturile sunt numai bune.Larnaca are propriul aeroport internațional și poți ajunge aici cu avionul în 2-3 ore din România. Te poți tolăni la plajă sau vizita numeroasele atracții pe care le are de oferit orașul. Prețurile sunt accesibile și, dată fiind locația sa în centrul sudic al țării, poți ajunge rapid cu autobuzul de aici (cam o oră) și în capitala Nicosia, Limassol sau Ayia Napa, dacă vrei un roadtrip într-una din zile.FOTO: Sofia Lambrianidou / Panthermedia / Profimedia ImagesSigur, Europa are multe alte opțiuni de orașe care merită vizitate toamna, eu am încercat să aleg câteva care poate nu-s așa de cunoscute ca, să zicem, Viena, sau care ar fi într-un buget accesibil. Poți vedea mai multe sugestii de orașe europene de vizitat toamna pe European Best Destinations The Guardian sau The Telegraph