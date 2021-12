Varianta Omicron și călătoriile. Cât de sigure ar fi planurile de vacanță în străinătate pentru 2022?

De ce elemente ar trebui să ținem seama dacă vrem o vacanță „safe” până în februarie?

Cele mai sigure și populare destinații pentru 2022

Cum s-a schimbat comportamentul turiștilor odată cu pandemia

La ce e bună experiența unei agenții de travel în pregătirea vacanței pentru 2022?

Este asigurarea de sănătate necesară atunci când călătorim în pandemie?

La începutul lui 2020, când noul coronavirus s-a extins în lume, călătoriile au fost întrerupte și industria de travel aproape s-a blocat. Lucrurile au început apoi, treptat, să reintre pe un făgaș aproape normal, cu ajutorul vaccinurilor iar, la un moment dat, se vorbea chiar că 2022 ar putea fi unul fără restricții.Din păcate, varianta Omicron se răspândește rapid și determină statele să ia măsuri din cele mai dure. Nu mai puțin 7 mii de zboruri au fost anulate în weekendul acesta, de Crăciun, în toată lumea, potrivit site-ului FlightAware, citat de BBC. În acest context, ce ar trebui să știe oamenii care se gândesc să-și rezerve o vacanță pentru prima parte a anului viitor? Este o decizie safe? Sau își vor pierde bani?Am întrebat câțiva specialiști din industria de travel cum văd ei răspunsul la această întrebare și ce soluții ne recomandă?Andreea Zodie Ouatu, proprietar și fondator la Bye Bye Travel, răspunde că ar trebui să definim mai întâi din ce punct de vedere privim siguranța unei călătorii: „din cel al sănătății fizice și mentale, consider că este mult mai safe să pleci într-o vacanță, decât să mergi la cumpărături în luna decembrie, spre exemplu.”Ea consideră că există multe lucruri „riscante” pe care suntem nevoiți să le facem și acasă sau când participăm la anumite evenimente. „Atâta timp cât respectăm normale indicate de igienă, nu văd de ce nu am putea călători în siguranță”, adaugă fondatoarea companiei de travel.Anca Drugan, managing Partner & CEO Nordis Travel, recunoaște că valul al cincilea a determinat țările din lume să-și înăsprească condițiile de călătorie, dar crede că în niciun caz nu se va reveni la un lockdown general, așa cum s-a întâmplat în 2020.Specialista consideră că trebuie respectate regulile sanitare și urmărite constant măsurile luate de hotelieri și companiile aeriene.„Verificăm constant aceste reguli și le aducem la cunoștința turiștilor. Practic, facem în permanență update, zilnic sau de câte ori este cazul, și propunem destinații sigure. Destinațiile se închid sau se deschid pe rând și întotdeauna mai exista un oraș de vizitat. Oamenii vor merge oriunde vor considera că evadează din cotidian și unde se vor simți în siguranță”, explică ea.Rareș Lațcu, manager de vânzări la agenția de turism Aerocenter din Cluj, spune că nu este exclus ca restricțiile de călătorie să se modifice, chiar de mai multe ori, până în luna februarie, dar speră ca schimbarea să fie în bine.„Cele mai multe restricții au fost introduse în perioada Crăciunului și a Revelionului, tocmai pentru a descuraja adunările de masă”, continuă el. Plus de asta, adaugă Anca Drugan, noțiunea de „în siguranță” înseamnă pentru fiecare altceva.„Pentru mine, safe înseamnă să mă duc unde doresc, când doresc. Sunt vaccinată cu ambele doze, fac periodic teste PCR, port mască în locurile publice. Dar, dacă este să se întâmple, virusul îl poți lua și acasă - ți-l aduce copilul de la școală sau vecina care bate la ușă. Așa că „safe” are și componenta aceasta, gradul de teamă sau situația medicală a fiecăruia”, consideră ea.Fondatoarea Bye Bye Travel consideră și ea că restricțiile se vor schimba până în februarie - în timp ce unele țări vor renunța la ele, pe măsură ce numărul cazurilor va scădea, altele le vor înăspri.„Sunt foarte puține țări care au păstrat aceleași condiții de călătorie pentru o perioadă mai lungă de timp, în special după ce vaccinul a devenit accesibil; și cu siguranță acele țări au avut de câștigat în ceea ce privește fluxul de turiști. Poate chiar și condițiile de călătorie înapoi în România vor suferi modificări, pentru că momentan sunt destul de restrictive”, susține Andreea Zodie.Seychelles. FOTO via TravelZoom.roAnca Drugan de la Nordis Travel, menționează că ceea ce înseamnă „safe” nu poate fi predefinit, iar situația este foarte schimbătoare - spre exemplu, dacă astăzi sunt multe cazuri în Africa, peste trei luni pot fi în Asia și tot așa.Însă, destinații care rămân populare în 2022 și care au fost deja cerute, rămân Grecia, Turcia, Italia și Franța. „Clienții care călătoresc frecvent știu că aceasta este perioada în care se obțin cele mai bune prețuri, sunt reduceri de până la 40% la early booking pentru aceste destinații, avansul cerut e mic și există posibilitatea anulărilor gratuite cu până la două-trei săptămâni înainte de plecare”, continuă ea.Anca Drugan mai spune că agenția a pregătit deja pachete pentru perioada Paștelui și pentru 1 Mai, deoarece sunt deja cereri: circuite inedite în Egipt, fiordurile Norvegiei, Iordania sau în Costa Rica, pentru grupuri de cel mult 15-20 persoane.În ceea ce privește destinațiile „safe”, Rareș Latcu de la agenția de turism Aerocenter spune că țările din UE sunt în top, unde nivelul de vaccinare este foarte ridicat.„Cu siguranță și vacanțele care includ safari în Kenya și Tanzania sunt foarte apreciate, dar nu exclud nici vacanțele de relaxare în Maldive, Seychelles și Mauritius”, continuă el.Andreea Zodie este de părere că cele mai safe destinații vor fi și cele mai populare, dar dacă este să avem în vedere temperaturile scăzute din Europa, în prima parte a anului 2022, clienții vor alege destinații mai calde.„Dintre cele mai accesibile cred că pe primele locuri vor rămâne Egiptul și Dubaiul. Dintre cele cu un cost mai ridicat, dar foarte îndrăgite de turiștii români, aș putea menționa Zanzibar, Maldive, Republica Dominicană și Mexic. În funcție de restricțiile impuse la începutul anului, cred că putem vorbi și despre destinații de schi, cum ar fi Bulgaria, Austria, Elveția sau Italia”, adaugă ea.Aeroport Grecia, 2020. FOTO: Shutterstock Editorial / Profimedia ImagesPandemia nu pare să se termine prea curând, iar asta a avut un impact direct asupra turiștilor, așa cum sunt de părere toți cei trei experți de travel. Anca Drugan vorbește despre cum mulți preferă să-și cumpere vacanțe în ultimul moment și de a face rezervări de azi pe mâine sau pe săptămâna următoare.Rareș Latcu consideră că turistul român este în permanentă schimbare, iar asta îi bucură pe cei din agenția lui, deoarece le stimulează imaginația și creativitatea și reușesc să propune vacanțe inedite.Andreea Zodie vorbește despre aceleași lucruri și crede că turiștii au început să fie dispuși să-și asume riscuri pentru a se bucura de vacanță. „Pentru a putea ține pasul cu restricțiile și pentru a putea minimiza daunele în cazul unor evenimente neprevăzute, majoritatea turiștilor au preferat să facă rezervări pe oferte last minute”, adaugă ea.În ceea ce privește destinațiile exotice și orientarea românilor către aceste destinații, fondatoarea Bye Bye Travel spune că ei au preferat mereu astfel de plecări, în perioada noiembrie-martie a fiecărui an, dar pandemia i-a făcut să fie mai atenți la alegerea unei destinații și să nu le pese doar de condițiile de la fața locului, dar și de cele care țin de pandemie (număr de cazuri, condiții de intrare în țară sau de retur din România).Atât ea cât și Anca Drugan consideră că un aport major în acest sens l-au avut zborurile directe. „Felicit agențiile care au riscat și au făcut asemenea proiecte în ultimii doi ani; s-a simțit de altfel și preferința clienților de a pleca la căldură, iar acum, că există zboruri directe către Maldive, Kenya, Republica Dominicană sau Zanzibar, costul a fost mai mic, iar facilitatea de a nu schimba aeronava în tot felul de escale a adus un element de siguranță suplimentar”, spune reprezentanta Nordis Travel.Certificat digital european covid. FOTO: AFP/ ProfimediaAgențiile de turism sunt mereu la curent cu noile condiții de călătorie și oferă suport, de cele mai multe ori, fără să stai minute în șir în așteptare, pentru toate cazurile de anulări sau modificări, spune Andreea Zodie. Plus de asta, continuă ea, agenția se asigură că turiștii au toate documentele necesare înainte de îmbarcare (care momentan nu sunt puține) și diminuează din stresul și agitația dinaintea unui concediu.„Atunci când apelează la o agenție, turiștii au constant parte de asistență atât la fața locului, prin intermediul însoțitorilor și reprezentanților de la destinatie, dar și asistența din România, din partea agenților de turism de la care au achiziționat pachetele de călătorie.”Indiferent de vremuri, crede Zodie, oricine apelează la un agent de turism, are beneficiul de a colabora cu un profesionist în domeniul lui și susține că este bine de făcut asta, mai ales dacă-ți dorești un serviciu de calitate.Același lucru îl crede și Rareș Latcu, mai ales în condițiile în care oricine are acces la internet și o carte de credit, își poate cumpăra un bilet de avion și o cazare. Atunci când apelezi la o agenție, continuă el, apelezi la specialiști care-ți vor oferi informații precise și de actualitate și, plus de asta, ai șanse mari de a obține oferte avantajoase.„Agentul de turism preia logistica pregătirii unei vacanțe complexe, iar în urma unei „anamneze”, poți fi sigur că oferta ți se potrivește mănușă. De când a început pandemia, am reușit să soluționăm toate cazurile de anulare, modificare și reprogramare a vacanțelor care au fost afectate”, explică el.Anca Drugan a deschis Nordis Travel în pandemie, deoarece a plecat de la premiza că oamenii au nevoie, mai mult ca oricând, de consultanță detaliată atunci când călătoresc.„S-a dus perioada când un client suna și cerea o ofertă. Acum, discuția cu consultantul de turism se referă la toate detaliile, de la condițiile de călătorie care se schimbă de la o zi la alta, până la serviciile preferate de client, cum ar fi locul în avion, catering-ul la bord, transferul către hotel și camera de hotel”, spune ea.Specialista spune că este mult mai dificil să faci turism în această pandemie, deoarece, acum, la „fișa postului” sunt adăugate condițiile de intrare și ieșire dintr-o țară sau alta, PLF-uri, teste PCR sau alte cerințe care diferă în funcție de destinație.„Am convingerea, mai ales acum, că este mai bine pentru un turist să apeleze cu încredere la un consultant pentru rezervarea vacanțelor sau pentru organizarea unei călătorii de afaceri”.Toți cei trei experți au un răspuns comun și sigur: DA. Rareș Latcu spune că în anumite țări este obligatoriu să prezinți o asigurare medicală cu acoperire Covid, în timp ce Anca Drugan susține că tot mai multe agenții de turism includ deja asigurările de sănătate în pachetele turistice și, mai nou, majoritatea destinațiilor solicită ca turiștii să dispună și de o poliță de asigurare, care să acopere costurile în cazul infectării la destinație cu virusul.„Noi recomandăm și asigurarea storno, care te protejează inclusiv dacă ai un test pozitiv chiar înainte de plecare”, adaugă ea.Andreea Zodie spune că mereu a recomandat turiștilor să-și facă pachete de asigurări de călătorie, care să includă atât riscul storno, pentru a-și putea recupera banii achitați pentru sejur, în eventualitatea în care nu mai pot călători, dar și riscul unui posibil accident sau îmbolnăvire la destinație.Odată cu pandemia, crede ea, turiștii trebuie să verifice care sunt evenimentele incluse în polițe, dacă există franciză și care este valoarea acesteia, și cum se procedează în cazul în care au o daună pe polița respectivă.„Un alt aspect care trebuie verificat este procedura care se aplică în cazul unei eventuale carantinări în țara de destinație. Pe de altă parte, trebuie să fie conștienți că vor exista în continuare situații care nu pot fi acoperite prin polițele de asigurare”, încheie ea.