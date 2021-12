Ce trebuie să știi despre schiatul în România (dacă te pasionează sporturile de iarnă): ponturi despre pârtii, prețuri și sfaturi de la schiori profesioniști

„În țara noastră sunt puține pârtii omologate pentru concursuri internaționale, nu doar interne”

„Dacă ar fi să ne ghidăm folosind internetul, sunt peste 100 de pârtii întreținute ca cele din Austria si Elveția”

Sfaturi de care să ții cont, indiferent de unde alegi să schiezi

Informează-te de starea vremii și echipează-te corespunzător - de la haine și până la mașină

Dacă mergi cu mașina personală, interesează-te cum sunt condițiile de acces și de parcare, să nu pierzi jumătate de zi doar cu asta

În stațiunile populare, cel mai bine este să ajungi la ora deschiderii instalațiilor, iar la ora 12:00 să te retragi în glorie la „apres-ski” sau la cazare. Așa te vei bucura de cele mai bune condiții de pârtie, cea mai mică aglomerație și o economie la skipass, dacă există variante cu număr de ore

Este important să vezi câte ture reziști sau faci pe zi și poate e mai rentabil să cumperi o cartelă cu puncte, decât să-ți iei schipass pe toată ziua

Ai grijă de tine pe pârtie și respectă-i pe toți participanții la zăpadă

Dacă ești începător, ia-ți câteva ore cu un instructor, așa mai scutești câteva trânte.

Nu arunca pe pârtie gunoaie sau mucuri de țigară

Poartă casca, îți poate salva viața mai ales dacă ești începător sau înconjurat de începători teribiliști

Evită opririle pe mijlocul pârtiei! Stai la selfie-uri și la discuții pe marginea ei, așa scad șansele să intre cineva în tine

Dacă te-ai decis să explorezi la pas pârtia, urcă pe marginea ei, nu pe mijloc

Dacă te dai cu sania caută locul special amenajat pentru asta. Săniușul poate fi extrem de periculos dacă îl practicăm pe pârtie printre schiori și snowboarderi

Dacă te dai cu placa sau cu schiurile, asigură-te în deal înainte să pornești la vale, iar dacă te afli deja în mișcare este responsabilitatea ta să îi ocolești pe cei care sunt în vale față de tine, pentru că ei poate nu au un ochi la ceafă să te vadă, mai ales când vii rachetă

Monitor de schi din Parâng: „Important este sentimentul cu care rămânem pe pârtie”

Plusurile și minusurile stațiunilor din România

Stațiunea Sinaia

cel mai aproape de București

domeniu mare, cu pârtii pentru toată lumea de la începători la avansați

zonă de freeride ușor accesibilă

zonă de snowkite usor accesibilă când este suficientă zăpadă te poți da pe schiuri sau pe placă până în oraș

domeniul este mereu expus la vânt și sunt șanse ca instalațiile să se oprească în mjlocul zilei

zona de freeride este expusă pericolului de avalanșă. Nu te aventura dacă nu ești echipat corespunzător și nu cunoști zona și pericolele ascunse

din când în când te mai întâlnești cu ursul pe pârtia de la 1400 la 1000.

doi furnizori de transport pe cablu pe același munte. Trebuie să te informezi pe unde te dai ca să poți folosi doar un skipass

Stațiunea Predeal

poți să ajungi ușor cu trenul și să eviți traficul de pe DN

când bate vântul puternic și nu merg instalațiile pe valea Prahovei și nici în Poiana Brasov, la Predeal sunt cele mai mari șanse ca scaunul să funcționeze.

șanse mari să fie deschise complet toate pârtiile cu zăpadă artificială chiar dacă nu au fost precipitații

Stațiunea Azuga

au o pârtie olimpică

de obicei e mai liber decât în celelalte stațiuni

au și o pârtie doar pentru schiori care este bine întreținută

pârtiile cele mai lungi sunt de dificultate peste medie

partea superioară este expusă vântului.

printre singurele domenii care are o pârtie unde este interzis snowboarding-ul.

Poiana Brașov

domeniu variat atât ca pârtii cât și ca opțiuni de mers pe lângă pârtie.

două căi de acces principale: Râșnov și Brașov cabana Postăvarul

există un autobuz care face transferul din parcare la gondolă

prea popular domeniul și destul de aglomerat mai tot timpul.

Stațiunea Straja

domeniul schiabil pentru toată lumea

acces ușor în offpiste și în mare parte ferit de avalanșe

în ultimii ani au avut un mini snowpark pentru cei care vor să învețe freestyle

exista câteva cazări ski-in / ski-out

există doi furnizori de servicii de transport pe cablu și trebuie să fii atent ce cartelă îți cumperi.

există un teleschi doar pentru schiori

proastă organizare a unităților de cazare

Transalpina

domeniul schiabil pentru toată lumea

acces ușor în offpiste și în mare parte ferit de avalanșe

parcare supraetajată fix lângă gondolă

foarte puține cazări în apropiere și majoritatea trebuie să conducă 30 de km la dus și încă 30 la întors

nu există transport public până la gondolă

Muntele Mic

domeniul schiabil pentru toată lumea

acces ușor în offpiste și în mare parte ferit de avalanșe

majoritatea cazărilor sunt ski-in / ski-out

se poate face si snowkite se poate face și heliski

mai mult de trei furnizori de transport pe cablu, nu există un skipass comun

majoritatea instalațiilor pe cablu sunt teleski-uri

parcările sunt destul de mici și lumea parchează pe marginea drumului când e foarte aglomerat.

Arena Platoș Păltiniș

stațiune foarte prietenoasă pentru cei care vor să petreacă un concediu în familie.

pârtii pentru nivel mediu și începător

snowpark permanent pentru începători și avansați

toate serviciile sunt la baza instalațiilor la distanțe de mers pe jos (închirieri, parcare, mâncare, grădiniță, etc.)

domeniul poate fi deschis 100% doar cu zăpadă artificială dacă este nevoie

prea popular și în vacanțe este mult prea aglomerat

pârtii scurte

Harghita Madarași

temperaturi scăzute încă din noiembrie și până în aprilie,

probabil zona cu cel mai lung sezon de iarnă din România

exista snowpark

majoritatea cazarilor ski-out

cele mai scăzute temperaturi din țară

instalațiile pe cablu sunt doar teleskiuri

România are multe locuri amenajate pentru pasionații de schi și snowboarding sau pentru cei care-și doresc să învețe un sport de zăpadă. Există multe stațiuni cu pârtii bune și de intensități diferite, însă nu toate sunt aproape de Capitală, motiv pentru care Valea Prahovei rămâne cea mai aglomerată dintre ele, dar poate și cea mai scumpă.Subiectul rămâne unul sensibil printre pasionați, deoarece statul român este rămas în urmă cu investițiile în acest gen de turism, iar numărul celor care aleg stațiunile din afară (sau chiar din apropierea țării noastre, cum ar fi Bansko în Bulgaria ) este în continuă creștere.Cu toate astea, nu putem spune că avem destul de multe opțiuni locale, mai ales pentru cei care sunt dispuși să iasă din zona de confort și să meargă puțin mai departe în căutarea pârtiilor înzăpezite.Am stat de vorbă cu monitori și instructori de schi și snowboard din România, pentru a vedea care sunt preferințele lor în materie de pârtii de schi românești și de ce. Plus de asta, i-am rugat să ne ofere și câteva ponturi și sfaturi, astfel încât experiența să fie cât mai plăcută.Călin Țipter. FOTO: Arhiva personalăCălin Țipțer, fost schior de performanță, actual monitor de schi la Straja, spune că este foarte păcat că nu se investește mai mult în acest gen de turism, motiv pentru care românii aleg să schieze foarte mult în afara țării.În ceea ce privește pârtiile de la noi, el crede că depinde foarte mult de schior, dorințele sale, dar mai ales bugetul de care dispune. „Cei care vor să facă schi adevărat merg pe pârtii mai adânci, mai lungi, competitive, dar în țara noastră sunt puține pârtii omologate pentru concursuri internaționale, nu doar interne. Depinde de bugetul omului”, spune Țipțer.În general, tarifele pe care trebuie să le ai în vedere sunt pe gondole, telecabine, teleschiuri, cât și pachetele care se fac pe zi. Călin lucrează la, loc pe care-l recomandă și pentru faptul că funcționează seara, până la ora 21:00.El spune că mulți bucureșteni ajung în zonă, deși e departe de Capitală, dar recomandă șisaucu mențiunea că aici nu vei găsi o pârtie competițională de performanță, ci una de agrement, ușoară.Echipa Fresh Meat. FOTO: Arhiva personalăInstructorii și monitorii de schi și snowboarding din cadrul echipei Fresh Meat confirmă faptul că pârtiile de schi din România reprezintă un subiect sensibil. „Fiecare stațiune susține că pârtiile ei sunt cele mai întreținute și pregătite pentru schi și snowboard. Dacă ar fi să ne ghidăm folosind internetul în România, sunt peste 100 de pârtii întreținute ca cele din Austria si Elveția.Realitatea diferă destul de mult pentru că, oricât de bine ar fi intenționați administratorii de pârtii, altitudinea scăzută și încălzirea globală pun din ce în ce mai des bețe în roate celor care se ocupă de menținerea domeniilor schiabile de la noi”, explică profesioniștii.Ei povestesc despre pârtiile pe care au fost și care le-au plăcut de-a lungul timpului. Valea Prahovei și județul Brașov rămân în top, deoarece sunt aproape de București și le-au învățat secretele, iar Sinaia este magică, mai ales când ai suficientă zăpadă să cobori de la cota 2000 până în oraș.Despre, echipa Fresh Meat spune că este poate cea mai puțin aglomerată din zonă, în timp cerămâne una dintre stațiunile cu cele mai mari șanse de funcționare când sunt condiții de vreme vitregă (viscol, ceață, etc.).oferă un relief variat, ușor accesibil, mai ales pentru cei un pic mai experimentați și care vor să dea câteva ture faine înainte să se apuce de treabă”, continuă ei.Lista monitorilor de schi continuă cu alte stațiuni faine cu potențial enorm, în special când este zăpadă suficientă: Domeniul Schiabil, pârtiile de la„Toate administrate de oameni care vor să dezvolte cât mai mult sporturile de iarnă de la noi, chiar dacă unele sunt mai orientate spre business și altele mai spre clienți. Mai sunt și alte pârtii mici cum ar fi:, etc care sunt suficiente să-ți satisfacă pofta de dat pe schiuri sau snowboard”, adaugă experții.În ceea ce privește răspunsul la întrebarea „care este cea mai bună pârtie de schi din România”, echipa explică: „Este cea la care ajungi cel mai ușor, e acoperită cu zăpadă, este întreținută și ai un contact local de la care poți afla direct starea zăpezii sau cea care are un webcam de unde poți verifica chiar tu cum stă situația.”FOTO via Fresh MeatEchipa Fresh Meat are o serie de sfaturi de care este bine să ții cont înainte de a merge la schi, indiferent de stațiunea pe care o alegi:Plus de asta, adaugă ei, ia în vedere și câteva reguli de bun simți pe care ar fi bine să le respecți odată ce te-ai hotărât să mergi pe pârtie:Ai grijă pe unde mergi, încearcă să te dai pe pârtiile pentru nivelul tău și evită să te dai mai tare decât poți opri sau ocoli în siguranță.Izabela Apostu. FOTO: Arhiva personalăIzabela Apostu este asistent universitar la Universitatea din Petroșani, dar și monitor schi și organizator tabere și evenimente sportive în Stațiunea, loc pe care-l recomandă iubitorilor de munte și sporturi de alunecare pe zăpadă.Pasionații, spune ea, vor găsi aici o gamă variată de trasee on și off piste, de la pârtii amenajate până la trasee freeride și trasee destinate schiului de tură.„Într-o vacanță de câteva zile un aventurier poate încerca toate tipurile de pârtii și, chiar dacă nu deține echipamente specifice, centrul de închirieripune la dispoziție echipamentul necesar, atât pentru copii cât și pentru adulți”, continuă Izabela.Tânăra de 30 de ani povestește cum stațiunea este cunoscută pentru priveliștea minunată pe care o oferă (întreaga vale a Jiului, munții Retezat, Vâlcan, Șureanu, iar de pe creasta masivului Parâng vederea se lărgește astfel că în zilele senine se văd chiar și Munții Făgăraș), pentru pârtiile de schi cu diferite grade de dificultate, deservite de instalații de transport pe cablu (telescaune, teleskiuri, babyski, bandă rulantă), printre care se numără și pârtia B, pârtie de competiție, pentru condițiile de cazare, căldura și ospitalitatea gazdelor.Aici, ea recomandă pensiuni precum Cabana La Răzvan, Cabana La Iulian, Cabana La Mario, Cabana Alpin, Vila Parâng, Pensiunea Kristian, Cabana Rusu, Vila Hope sau Chalet Weinkeller.Prețurile, continuă Izabela, sunt semnificativ mai mici decât cele existente în stațiunile populare din țară: schipass-ul variază între 60 și 80 lei/zi, cu mențiunea că nu există schipass unitar pe toate instalațiile, cazările pornesc de la 120 lei/cameră de două persoane, iar lecțiile de zi pornesc de la 100 lei/zi/persoană.„De un serviciu deosebit pot avea parte turiștii curajoși și anume: zbor cu parapanta cu Toma Coconea. Recomand o ieșire în Stațiunea Parâng, deoarece sunt sigură că vor urma multe altele”, adaugă monitorul de schi.Din experiența avută în alte stațiuni din țară, ea recomandă Sinaia, mai precis pârtiile de peși, cât șipentru deschiderea și frumusețea zonelor.„Toate stațiunile din țară au plusuri și minusuri, dar important este sentimentul cu care rămânem și pe baza acestuia recomandăm sau nu și altora”, încheie ea.Echipa Fresh Meat a creat o listă cu plusuri și minusuri ale stațiunilor menționate de ei la începutul materialului. Oricum ar fi, important este să urmezi regulile de schi și să te distrezi, după cum menționează și ei.„Nu uita că mergi la zăpadă să te simți bine, să te deconectezi și să te încarci cu energie. Lasă-i pe alții să se enerveze în puținele zile de concediu pe care le au.”Plus:Minus:Plus:Minus:se mai plimbă ursul pe pârtie domeniul e destul de mic în comparație cu Sinaia și PoianaPlus:Minus:Plus:Minus:Plus:Minus:Plus:Minus:Plus:Minus:Plus:Minus:Plus:Minus: