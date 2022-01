10 idei de turism în România care merită testate în 2022: de la un sat din lut, la tiny houses sau cazări în copaci

Vacanță într-un sat de lut unic în România

Odată cu criza globală, industria de travel s-a schimbat, dar și modul în care oamenii se raportează la vacanțele în străinătate . În ultima perioadă au apărut însă și în România oferte interesante în acest domeniu, multe care urmează trendurile de afară.În cele ce urmează vom prezenta câteva idei de a petrece vacanța în țară, care ne-au atras atenția și care merită să fie testate în 2022. Locurile prezentate sunt doar câteva exemple pentru că oferta de destinații și cazări inedite este mult mai cuprinzătoare.Satul Cob. FOTO: Arhiva personalăDacă ai rămas mereu cu gândul la vacanțele petrecute la bunici și la copilărie, atunci un concediul în satul Cob poate fi varianta perfectă pentru tine. Poziționat în viitorul Geoparc „Ținutul Buzăului”, regiune buzoiană plină cu fenomene naturale unice în Europa: Vulcanii Noroioși, Țara Luanei, Așezările Rupestre Colți-Aluniș-Nucu (Athosul românesc), mini-satul ecologic îți oferă cinci căsuțe rustice, dar utilate modern, cu 12 camere disponibile.Departe de tot ceea ce înseamnă traiul urban, proiectul unic în țara noastră oferă o priveliște minunată asupra Văii Buzăului, dar și bunătăți locale, astfel încât să ai parte de o experiență cât mai autentică și plăcută.Casele sunt construite din cob, amestec de pământ lutos, nisip, paie și apă, geamurile acestora sunt făcute din parbrize, iar zidurile au în structura lor sticle şi borcane prin care pătrunde lumina naturală.„Casele sunt orientate concentric pentru a te păstra în această lume, pentru a te rupe de realitatea din jur, care te retranspune în cotidian”, scrie în prezentarea locului. Aici, o noapte de cazare într-o cameră dublă costă 350 lei.Unique Tiny House. FOTO: Arhiva personalăDacă îți place conceptul de tiny house și ți-ai dorit mereu să experimentezi viața într-o locuință mică, acum ai ocazia, deoarece acest trend a prins foarte bine la români și mulți sunt cei care fie s-au mutat într-o astfel de locuință, fie au cumpărat-o sau construit-o pentru ca alții să se poată bucura de ea într-o vacanță.Spre exemplu, în Vadu Crișului, județul Bihor, am găsit două astfel de opțiuni. Prima este o căsuță poziționată la marginea unei bălți private de pescuit, cu terasa deasupra apei. Pe lângă faptul că vine complet utilată, căsuța oferă decorul perfect pentru ca tu să fii în completă armonie cu natura, într-un spațiu intim și cozy.În același sat, la jumătatea distanței dintre Oradea și Cluj, vei mai descoperi un tiny house , aflat la malul râului Crișului Repede. Aici vei putea să te relaxezi și să uiți de griji, unde mai punem că locuința vine la pachet și cu jacuzzi de exterior. Prima costă 210 lei pe noapte, în timp ce pentru a doua opțiuni va trebui să plătești 390 lei pe noapte.Porumbacu Treehouse. FOTO: Arhiva personalăÎn Porumbacu de Sus, un sat mic de unde în zilele senine poți vedea munții Făgăraș în toată splendoarea lor, vei descoperi o cazare care-ți va împlini una dintre dorințele copilăriei - a dormi într-o casă în copac. Porumbacu Treehouse este poziționată în plină natură, în mijlocul unei păduri din localitate, astfel încât vei avea parte de multă liniște și relaxare. Casa este din lemn, cu ferestre din tavan și până în podea, astfel încât va fi mereu luminoasă pe timp de zi.Chalet-ul oferă un dormitor, o baie și o chicinetă, într-un design modern și romantic, dar și o terasă de unde poți auzi cele două râuri care trec pe la această proprietate. Nu-ți va lipsi nici internetul, dar nici bicicletele pe care le poți lua gratuit pentru a admira împrejurările, cum ar fi Castelul de Lut Valea Zânelor.Șoseaua montană Transfăgărășan este la 14 kilometri de casă, în timp ce Sibiul este la 36 kilometri distanță. Căsuța poate găzdui maximum patru persoane, iar prețul de închiriere pentru două nopți este de aproximativ 1400 lei (mic-dejunul este inclus).Ursa Mică Glamping. FOTO: Arhiva personalăCum îți sună să dormi sub cerul liber, să te bucuri de infinitatea de stele, iar apoi să-ți bei cafeaua de dimineață înconjurat de verdeață, munți și aer curat? Alina și Răzvan sunt tinerii care au inaugurat primul resort de glamping din România.Cei doi au întâlnit acest concept în călătoriile lor din Elveția și Italia și și-au dorit foarte tare să-l lanseze și la noi în țară - așa a apărut Ursa Mică Glamping Resort . Poziționat într-un spațiu idilic, la o altitudine de 1200 de metri, așa cum descriu proprietarii, la granița dintre civilizație și sălbăticie, supravegheat în permanență de masivele Piatra Craiului și Bucegi, resortul are 12 corturi de lux, dotate cu cele mai bune condiții.Fiecare cort măsoară trei metri înălțime și nu face contact direct cu solul, deoarece este amplasat pe o platformă sigură din lemn. În fiecare cort sunt sobe și paturi cu saltea premium din spumă poliuretanică, iar lenjeriile de pat sunt confecționate din satin și bumbac.Plus de asta, materialul din bumbac special al cortului permite aerului să circule fără probleme în interior, unde te așteaptă un decor rustic și minimalist, care completează experiența ta în sălbăticie. Proprietarii își doresc să ai parte de o experiență de vis, așa că fiecare cort în parte poartă numele unei stele sau galaxii. În ceea ce privește masa, ei apelează la producători locali pentru bunătățile pregătite 100% natural.Ursa Mică Glamping Resort se deschide în fiecare an din mai și până în octombrie, iar două nopți de cazare aici, unde ai incluse în preț mic-dejunul, prânzul și cina, te va duce la aproximativ 350 de euro.Wegloo. FOTO: Arhiva personalăConceptul de glamping înseamnă să te bucuri de natură, în timp ce ai parte de toate condițiile unui sejur confortabil. La asta s-a gândit și Larisa, atunci când a adus în România Wegloo - igloo-uri de lux, din care poți vedea cerul, poziționate în județul Prahova, într-o zonă la marginea pădurii, înconjurată de munți.Mai exact, Wegloo se află în Azuga, între Munții Bucegi și Munții Baiului, vizavi de pârtia de schi Sorica și de telegondolă. Fondatoarea a locuit patru ani în străinătate, a vizitat peste 50 de țări, iar motivul pentru care și-a dorit să deschidă un astfel de business la noi este pentru că a vrut ca românii să aibă parte de o experiență nouă și diferită.„Împreună cu întreaga echipă de la Wegloo, credem în ideea de a explora mai departe de statusul quo, în a gândi diferit, în a trăi viața ca o aventură, în a te bucura de fiecare clipă”, spune ea.Wegloo este un dom geodezic, creat să ofere confort și intimitate. Are atât baie complet utilată, cât și șemineu, terasă proprie, pat king size confortabil, TV cu acces la Netflix, mini-bar, cât și un jacuzzi gonflabil în interior.Pe site-ul lor există și o secțiune de oferte, dar altfel prețurile sunt piperate, iar trei nopți de cazare aici, în doi, te vor costa 900 de euro, cu mic-dejun inclus. Dar am mai spus că poți vedea stelele din pat?Ferma Dacilor. FOTO: Arhiva personalăO vacanță poate să însemne și o detașare de tot ceea ce reprezintă traiul contemporan, într-un loc unde accesul la modernism să nu-ți fie facilitat, deși vei avea parte de tot confortul. Ferma Dacilor este unul dintre aceste locuri, aflat în inima zonelor viticole și a renumitelor crame Tohani, Budurească și La Certa.„Resortul Ferma Dacilor a fost conceput pentru a le oferi oamenilor șansa de a-și aduce aminte de vremurile când nu existau E-uri, gadget-uri și internet”, se arată în descrierea locului.Aici vei găsi colibe dacice construite cu metode și materiale tradiționale, inspirate de confortul minimalist. Și pentru că unde dormi bine e frumos și să mănânci bine, la Ferma Dacilor nu vei duce lipsă de preparate fantastice, 100% naturale și gătite atent, astfel încât să ai parte de o experiență culinară autentică și memorabilă.Tot în ideea unui spațiu detașat de internet, televizor și alte tehnologii, s-a deschis și Satul Banului , o casă construită exclusiv cu meseriași din satul care-i poartă numele, într-un mod care păstrează arhitectura de demult.Satul Banului. FOTO: Arhiva personalăSpațiul este o combinație perfectă între modern și tradițional, cu o curte generoasă, unde cei mici se pot juca în voie, sau unde poți să te bucuri de liniște. Vei găsi acest loc la o distanță de 100 de kilometri de București și vei fi fascinat de odăile țărănești amenajate în stil tradițional muntenesc, de unde nu-ți va lipsi absolut nimic.Completăm lista de spații detașate de tehnologie și cu Valea Celor Doisprezece , un complex deschis la marginea satului Dobreni - Neamț, unde vei găsi 12 căsuțe îngropate în pământ, ca-n filmele cu hobbiți și vei avea sentimentul că ai picat într-o poveste.Este un loc cu adevărat special, unde nici măcar nu ai prize în cameră, deoarece ești invitat să te bucuri complet de simplitatea vremurilor de demult. Încălzirea se face prin sobe cu lemne, iar iluminatul este de la opaiț.Mini-satul poate fi și vizitat, câteva ore pe zi, dacă nu vrei să dormi aici. O căsuță timp de trei zile, pentru două persoane, te va costa în jur de 200 de euro, iar mic-dejunul este inclus, dar și accesul la saună și ciubăr.Complex Egreta. FOTO: Arhiva personalăÎn județul Caraș-Severin, în localitatea Berzasca, a fost construită prima stațiune lacustră din România, pe fonduri europene, Complex Egreta . Aici vei găsi 15 căsuțe suspendate pe piloni deasupra Dunării, în Parcul Natural Porţile de Fier.Obiectivul dezvoltatorilor a fost acela de a pune în valoare frumusețea Clisurii Dunării, iar turiștii să se bucure de atracțiile superbe din apropiere (Cazanele Mari și Cazanele Mici), cât și de un sejur înconjurați de apă, unde toate grijile par să dispară.Fiecare bungalou are tot ceea ce-i trebuie pentru ca tu să te simți cât mai confortabil aici, cât și o terasă pe malul apei. Dacă vrei să vizitezi această zonă, atunci opțiunea asta de cazare poate fi perfectă pentru tine.Rustic Family, Apuseni. FOTO: Arhiva personalăÎncheiem lista noastră cu o cabană rustică, poziționată într-un sat mic, Bălnaca, la intrarea în Munții Apuseni, departe de drumurile principale, dar accesibilă cu mașina. Locuința tradițională este confortabilă și intimă, perfectă dacă-ți dorești o vacanță liniștită, în natură, unde modernul și tradiționalul se îmbină exemplar.Cei care deja i-au trecut pragul au spus că s-au simțit „ca-n paradis”, în acest loc unde nu-ți lipsește absolut nimic, de la soba pe lemne, la internet, cât și o bucătărie complet utilată sau leagănul din lemn și sfoară din curte. Te așteaptă aici o mini-vacanță magică, însă trebuie să ai în vedere și prețul piperat de aproximativ 700-800 lei pe noapte pentru întreaga locuință.