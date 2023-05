CALATORII Sâmbătă, 13 Mai 2023, 07:23

Ana Tepșanu • HotNews.ro

0

HotNews.ro a vorbit cu cinci cupluri de vloggeri internaționali care au vizitat România pentru a afla cum se vede țara noastră prin ochii acestora. În general, aceștia apreciază bucătăria locală, ospitalitatea localnicilor, dar și prețurile mici. La categoria minusuri: condițiile proaste din trenuri.

Vloggeri străini în România Foto: Colaj foto/ Ana Tepșanu

La o scurtă căutare pe YouTube despre România, poți descoperi cum foarte mulți străini au ajuns pe plaiurile mioritice și au fost impresionați de cultura noastră (de la bucătărie la istorie), de peisaje sau de amabilitatea localnicilor.

Anul trecut, peste 1.5 milioane de turiști străini ne-au vizitat țara, și deși numărul lor s-a dublat față de 2021, încă este cu 40% sub nivelul pre-pandemic din 2019.

În topul celor care și-au dorit să ne viziteza țara se numără turiștii din Germania, urmați de cei din Israel, Italia, State și Marea Britanie.

Am fost curioși să vedem România prin ochii lor, așa că am stat de vorbă cu cinci cupluri de vloggeri internaționali despre experiența lor în plan local. Cine știe, poate entuziasmul și curiozitatea lor față de România ne determină și pe noi să ne vedem țara cu alți ochi.

Aimara & Gordon, Ways of the World, din Venezuala și SUA: „Am fost complet dați pe spate de bucătăria locală”

Gordon (37 de ani) este din America, iar Aimara (35 de ani) este din Venezuela. Împreună cei doi au canalul de YouTube „Ways of the Word”, unde ne arată experiențele lor prin toată lumea.

Au venit în România în august 2022 și au stat 33 de zile, timp în care au ajuns în București, Brașov, Sibiu, Sighișiara, Barajul Olt, Târgu Mureș, Sighetu Marmației, Brab, Cluj Napoca și pe Transfăgărășan.

„Era iulie și abia terminasem de vizitat Albania, iar următoarea excursie pe care o aveam planificată era abia în septembrie, în Portugalia. Nu ne-am dorit să revenim în State, așa că aveam o lună la dispoziție pentru a alege o altă destinație. După ce am făcut o scurtă documentare despre posibile opțiuni și am citit câteva articole despre România, am hotărât să o vizităm. A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată”, au spus ei.

Aimara și Gordon au povestit cum partea lor preferată la țara noastră a fost ospitalitatea și căldura românilor.

„În cele mai multe dintre cazuri, oamenii chiar erau buni, săritori și prietenoși. Cele mai frumoase amintiri ale noastre sunt fix din aceste interacțiuni cu localnicii. Ei au fost foarte fericiți să vorbească cu noi și să ne ofere recomandări despre posibile locuri de vizitat”, adaugă turiștii.

Tinerii au fost plăcut surprinși și de bucătăria locală, după cum precizează: „am fost complet dați pe spate, încă din prima zi. Printre felurile noastre preferate de mâncare se numără sarmalele, ciorba de fasole, micii, papanașii, dar și selecția de brânzeturi delicioase. Plus de asta, un pahar de pălincă la sfârșitul mesei a mers la fix.”

Cei doi se consideră norocoși că nu au fost niciodată pe grabă între destinații, iar asta i-a ajutat: „Dacă vrei să vizitezi România și nu ai foarte mult timp la dispoziție, trenurile care merg foarte încet și opțiunile de autobuze limitate între localități pot face călătoria destul de frustrantă”, punctează ei.

Aimara și Gordon vorbesc și despre cum Bucureștiul le-a plăcut cel mai puțin, în timp ce Castelul Bran li s-a părut dezamăgitor. Am fost curioasă să aflu și ce părere au de prețuri, în general:

„Este o țară ieftină, în general, dar depinde cu ce o compari. Pentru noi a fost foarte bine, iar cu banii voștri poți obține multe lucruri ok. Unele țări pot fi ieftine, dar produsele sau locurile nu au o calitate la fel de bună ca România. Am stat în cazări superbe, am mâncat delicios și am închiriat mașini, totul într-un buget accesibil”, au răspuns cei doi vloggeri.

Aimara & Gordon mărturisesc faptul că România i-a surprins într-un mod plăcut, chiar dacă nu știau foarte multe despre istoria și cultura țării, înainte să ajungă aici. „În mod cert vom reveni, există prea multe locuri interesante pe care ne dorim să le descoperim. Mulți localnici ne-au oferit recomandări și abia așteptăm să revenim. Noi muncim remote și credem că România este un loc perfect pentru nomazii digitali, așa cum suntem și noi”, adaugă ei.

Din tot ceea ce au făcut aici, experiența care le-a rămas la suflet a fost cea din Breb. „Am adorat să vedem comunitatea locală de la sat, unde mulți încă trăiesc în moduri tradiționale. N-am făcut multe aici, dar ne-am simțit minunat să interacționăm cu ei, să mâncăm mâncare gătită și pur și simplu să le observăm viața”, încheie ei.

Nicole & Roberto, Going to World, din Elveția: „Unii au fost supărați să vadă sărăcia țării, dar și cetățeni romi în video-uri”

Nicole (40 de ani) și Roberto (47 de ani) locuiesc în Elveția, iar împreună au canalul de YouTube „Going to World”. Au ajuns în România în septembrie 2022 și au stat aici trei luni.

„Întotdeauna mi-am dorit să ajung în România și încă de mică ascultam cu interes poveștile bunicii mele despre românii pe care i-a cunoscut și locurilor lor natale. Din fericire, Roberto a împărtășit cu mine pasiunea asta pentru călătorii, așa că am putut să facem o călătorie memorabilă în țara voastră”, a spus Nicole.

Cei doi sunt nomazi digitali, așa că au muncit remote, iar în weekend-uri au explorat diferitele regiuni în care au ajuns, de la Transilvania și satele sale, la întreaga regiune a Moldovei și Bucovinei și până în Deltă, Dobrogea și Marea Neagră.

„Cel mai mult ne-au plăcut oamenii, pur și simplu ne-au rămas la inimă. Au fost extrem de blânzi și ne-au făcut să ne simțim ca acasă. Ne-a fascinat și să explorăm partea rurală a țării, unde am trăit foarte multe experiențe autentice”, au zis ei.

La capitolul părți negative, în excursiile lor, Nicole mărturisește că a văzut și sărăcia din România și cum unele familii, dar și bătrâni, se chinuie să-și ducă viața de zi cu zi.

„Ne-a rupt inima să fim martori la așa ceva, dar ne-a ajutat și mai tare să înțelegem această țară și oamenii din ea. Partea bună este că am întâlnit și persoane care își dedică timpul și resursele pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie. Generozitatea și bunătatea lor ne-au impresionat și va rămâne cu noi”, explică călătoarea.

Nicole vorbește și despre cum, în urma video-urilor postate din România, au primit multe critici pozitive de la români, pentru modul în care au surprins esența țării, cu bune și ele.

„Cu toate astea, unii nu au fost bucuroși și nu și-au dorit să fie asociați cu locuri non-turistice sau sate unde încă există căruțe. Au fost supărați să vadă sărăcia țării, dar și cetățeni romi în video-uri.

Asta ne-a întristat foarte tare, deoarece au preferat să fie portretizați fără comunitatea romă, și să arătăm doar latura turistică a țării și prosperitatea ei. Înțelegem și le respectăm perspectivele, dar credem că este foarte important să arătăm și realitatea unei țări, inclusiv greutățile și provocările cu care se confruntă”, a subliniat Nicole.

În ceea ce privește costurile, Nicole și Roberto spun că au descoperit o țară asemănătoare cu altele din Europa, iar prețurile din supermarket-uri precum Lidl sau DM sunt apropiate cu cele din Germania, Italia sau Austria. Cuplul punctează și cum chiriile sunt ceva mai ieftine, la fel și benzina și curentul.

„Cumpărăturile de la piață au fost cele mai accesibile”, adaugă ei. Y

ouTuberii și-ar dori să revină în România și spun că mai au foarte multe de explorat. „România este imensă, de șase ori mai mare ca Elveția, iar asta este incredibil. Oamenii de aici au fost extrem de săritori cu noi, ne-au ajutat și când am făcut un accident de mașină. Unii pot fi destul de timizi la început, dar pe măsură ce-i cunoști, devin extrem de calzi și deschiși. A fost cu adevărat o plăcere să-i cunoaștem.”

Turiștii au fost plăcut surprinși și de evenimentele locale, cum ar fi Oktoberfest din Brașov, unde s-au simțit fix ca-n Munich/Bavaria, dar și de faptul că româna seamănă foarte tare cu italiană, limba nativă a lui Roberto.

„Am observat și cum românii sunt unii dintre cei mai rapizi șoferi pe care i-am văzut până acum, chiar și față de germani, recunoscuți pentru viteza lor pe autostrăzi. Însă, am descoperit rapid și că sunt talentați la șofat și conduc cu atenție”, încheie Nicole.

Brian & Carrie, din SUA: „Singura provocare a fost cu trenurile care se mișcă încet și multe sunt lipsite de aer condiționat”

Brian (52 de ani) și Carrie (51 de ani) sunt americani, au un canal de YouTube care le poartă numele și au ajuns în România în iulie 2022, unde au stat până la final de august.

„Călătorim mereu și era necesar să părăsim zona Schengen, după ce am stat 90 de zile în Portugalia și Grecia, iar România a fost opțiunea perfectă pentru noi. Habar n-aveam că vom iubi atât de tare acest loc”, au spus ei.

Cât timp au stat aici au vizitat Brașov, București, Castelul Peleș, Sighișoara, Sibiu, Castelul Bran, Sebeș, Alba Iulia, Cluj-Napoca, minele de sare, Oradea, dar și Timișoara.

„Ne-au plăcut și surprins oamenii, bunătatea și deschiderea lor, frumusețea țării, cât și bucătăria locală, în special sarmalele și papanașii. Suntem extrem de deschiși la minte și am văzut multe culturi din jurul lumii, așa că ne adaptăm ușor cam oriunde. Însă, în România, singura provocare a fost cu trenurile care se mișcă încet și multe sunt lipsite de aer condiționat, ceea ce vara poate fi extrem de dificil”, vorbesc ei despre punctele pozitive și cele negative pe care le-au trăit aici.

În ceea ce privește banii cheltuiți, Brian și Carrie susțin că România este accesibilă.

„Am vizitat-o vara, când cazarea a fost mai scumpă, dar ne așteptam la asta. Însă mâncarea, transportul și berea craft le-am găsit incredibil de accesibile și susține că România este o destinația pentru toți cei care călătoresc cu un buget restrâns, așa cum suntem și noi. Timp de aproape două luni, cât am stat aici, și am vizitat opt orașe, am cheltuit aproximativ 4200 de dolari”, completează turiștii.

Americanii vor să revină 100% la noi în țară în următorii ani și concluzionează: „Românii au fost printre cei mai primitori oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Am simțit asta de la toți cei pe care i-am întâlnit, dar și prin comentariile pe care le-am primit pe canalul nostru de YouTube. Românii se mândresc cu adevărat de țara lor frumoasă!”

Ashley & Christian, din Alaska: „Ne-au plăcut la nebunie toate fructele și produsele vânzătorilor de la marginea drumului”

Ashley & Christian au un canal de YouTube care le poartă numele, sunt din America, iar momentan locuiesc în Alaska. Ambii au 26 de ani, iar în România au ajuns vara trecută, după ce au călătorit prin Europa și Europa de Este. Au stat timp de trei săptămâni, unde au vizitat București, Sinaia, Sighișoara, Brașov, Sibiu, Transfăgărășanul, dar și Castelul Corvin.

„Am iubit mâncarea românească, cât de vii sunt orașele, natura, dar și oamenii minunați pe care i-am întâlnit. Am trăit o experiență pozitivă aici, singura provocare a fost cu sensurile giratorii. În America nu avem foarte multe, iar aici șofatul a fost puțin dificil și ne-a luat puțin să ne adaptăm”, spun tinerii.

Ei consideră România extrem de accesibilă în ceea ce privește prețurile și au povestit cum au reușit să aibă un buget moderat, timp în care au și mâncat în oraș, au vizitat diferite obiective, dar au închiriat și mașină.

„În mod cert ne dorim să revenim aici și le-am spus tuturor prietenilor noștri despre cât de frumoasă este România, cât de bogată istoric și cât de multe lucruri poți face aici. Am apucat să vizităm foarte puțin și abia așteptăm să o vedem din nou.

Ne-au plăcut la nebunie toate fructele și produsele vânzătorilor de la marginea drumului și ne-am distrat foarte tare că am putut să oprim și să luăm o gustare, cum ar fi un pepene. Toți cei pe care i-am întâlnit au fost buni cu noi și săritori”, încheie ei.

Molly & Matt, Dabble and Travel, din Londra: „Am fost profund impresionați de parcul de distracții din cadrul Salinei Turda”

Molly (26 de ani) și Matt (27 de ani) sunt din Londra și au canalul de YouTube Dabble and Travel. Ei au ajuns în România în 2021, deoarece au câțiva prieteni care dețin o companie de turism, Romanian Thrills, așa că au profitat de asta pentru a face un tur al țării.

Au stat două săptămâni, iar cel mai mult le-a plăcut bucătăria locală: „Micii sunt mâncarea noastră preferată”, susțin ei. Tinerii consideră România extrem de accesibilă pentru turiști, în special cazările, la raportul calitate-preț.

„Românii sunt foarte prietenoși, primitori și vor mereu să-ți ofere cea mai bună experiență, lucru pe care l-am apreciat foarte tare la ei. Plus de asta, am fost profund impresionați de parcul de distracții din cadrul Salinei Turda. În mod cert vrem să revenim în țara voastră, să o explorăm mai mult și abia așteptăm să facem asta”, încheie ei.