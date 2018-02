Bancul zilei: Cand blondele s-au saturat de glumele barbatilor

Un tip isi savureaza berea intr-un bar. Din dorinta de a conversa, se apleaca spre femeia solida de langa el si ii spune:- Vrei sa auzi un banc traznet cu blonde?Cu o voce ragusita, ea ii raspunde:- Pana sa te apuci sa spui bancul, cred ca ar fi bine sa clarificam cateva detalii: eu sunt blonda, am 1,80m, 88kg si sunt campioana balcanica la judo. Blonda de langa mine are tot 1,80m, 78kg si este ofiter de aviatie. Cea care sta langa ea are 1,85m, 85 kg si este halterofila, si, ai ghicit deja, este tot blonda. Ei bine, acum mai vrei sa ne spui bancul acela cu blonde?Omul sta ceva timp si se gandeste.- Nu prea, spune el. N-am chef sa-l explic de trei ori.