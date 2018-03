Bancul zilei: Procurorii

Cica ursul mergea el agale prin padure si deodata il vede pe melc alergand... sa rupa pamantul, nu alta.- Ce faci melcule? Unde fugi asa?- Ce sa fac, raspunde melcul, fug, ca vin procurorii sa ma aresteze.- Pai de ce?- Pai : eu - casa, tata - casa, mama - casa, sor-mea casa... De asta.Sta ursul, se gandeste putin si o rupe si el la fuga. Si fuge, si fuge... Se intalneste cu cocostarcul. Cocostarcul il intreaba:- Ce faci ursule? De ce fugi asa?- Ce sa fac, raspunde ursul, fug, ca vin procurorii sa ma aresteze.- Pai de ce?- Pai: eu - barlog, tata - barlog, mama - barlog, sor - mea barlog... De asta.Sta cocostarcul, se gandeste putin si o rupe si el la fuga. Si fuge, si fuge, si fuge... Se intalneste cu maimuta. Maimuta il intreaba:- Ce faci cocostarcule? Unde fugi asa?- Ce sa fac, raspunde cocostarcul, fug, ca vin procurorii sa ma aresteze.- Pai de ce?- Pai eu pe picior mare, mama pe picior mare, sor-mea pe picior mare…O rupe si maimuta la fuga. Si fuge, si fuge si fuge... pana cand se opreste brusc si exclama:- Da' eu de ce dracu fug? Eu in fundul gol, tata in fundul gol, mama in fundul gol, sor-mea in fundul gol...