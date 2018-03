Un politist de la criminalistica transmite prin statie:- Sefule, am ajuns la locul faptei.- Si, care e situatia?- O femeie si-a injunghiat sotul, apoi l-a impuscat in cap, apoi l-a decapitat si i-a ars trupul.- Si care a fost explicatia ei pentru aceasta oribila crima?- Spune ca sotul a intrat incaltat in timp ce ea spala parchetul.- Ati reusit sa o arestati?- Inca nu, asteptam sa se usuce parchetul.