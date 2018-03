Mergeam cu mașina și am observat flash-ul camerei de filmat. Am ințeles ca am fost inregistrat pentru depasirea vitezei, deși știam ca nu am depașit-o. Pentru a ma convinge, am inconjurat un cartier și iarași am trecut pe acolo, cu 20 de km mai incet decat limita prevazuta, dar camera iarași m-a inregistrat.Parandu-mi-se amuzant, am mai trecut așa de inca trei ori pe acolo, de fiecare data filmand cu mobilul bordul mașinii, pentru a avea proba indubitabila a faptului ca este defecta camera rutiera de inregistrare și deja ma gandeam ca, imediat ce imi vine amenda, ii dau in judecata.Dupa doua saptamani, prin posta primesc cinci chitante de amenda pentru ca am mers fara sa am centura de siguranta pusa.