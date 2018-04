VIDEO: Viralele saptamanii

Lista de virale din aceaasta saptamana nu putea incepe altfel decat cu doamna premier Viorica Dancila. In ultimele zile, unul dintre cele mai distribuite clipuri de pe retelele de socializare a fost cel cu gafele care au consacrat-o. "Euro 20-20", "imunoglobina", "criticele" sau "parlamentala" au fost doar cateva dintre cuvintele care i-au adus cele mai multe critici de la internauti.Doamna Dancila a devenit, se pare, o sursa de inspiratie pentru cei mai creativi dintre utilizatorii retelelor de socializare care au facut fotografii si glume cu replicile care au consacrat-o.La capitolul muzica, printre cele mai vizionate clipuri de pe youtube in ultimele zile se numara:. Hitul publicat pe 12 aprilie are un numar de 48.199.402 vizionări, 1,8 milioane de aprecieri si peste 199.000 de comentarii.Clipul aparut la inceputul lunii aprilie, a devenit un adevarat fenomen si a adunat peste 112 milioane de vizionari si mai bine de 72 de mii de comentarii.Trecem la muzica romaneasca unde, vedetele noastre au cucerit internetul cu doua dintre cele mai controversate piese:Piesa a strans peste 4 milioane de vizualizari si a fost intitulata "imnul inchinat sexualitatii feminine asumate"Lansata la inceputul lunii, piesa Irinei Rimes are acum peste 5 milioane de vizualizari. Hitul a devenit rapid cunoscut in randul internautilor si s-a transformat-o in sursa unor glume care au circulat pe site-urile de socializare in ultima saptamana.Un alt viral din ultima saptamana este momentul unei tinere, din cadrul unui show de televiziune din Romania. Alexia, care are mai multe pierce-uri, tatuaje, dar și o operație prin care și-a tăiat limba pentru a o face să semene cu una de șarpe, i-a stimulat și pe cei jurați să își testeze limitele. Clipul are aproape 5 mii de vizualizari