România este o țară drăguță pentru că are gropițe

Așa arată o statistică de la Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit Romania Libera. Un așa număr mare ar trebui sărbătorit. La asta s-au gândit și românii noștri care au postat în ultima săptămâna pe Facebook fotografii cu "vedetele" autohtone ale străzilor din România. Haideți să le cunoaștem împreună!Prima dintre ele și cea mai tânără este din Constanța, se numește Stoian Andrei Ionuț , internautul care a organizat "petrecerea", a încărcat fotografiile pe rețeaua de socializare alături de care a scris un mesaj cel puțin emoționant:"Astăzi este zi mare!! Groapă pe care o văd zi de zi cum crește a împlinit frumoasă vârstă de 1 anișor!!! Păi cum să nu o sărbătorim? La ziua dânsei, pe numele ei Bucșa au mai venit și alți prieteni mai mici: nebunu de "Pivot" golanasul de " Rulment" și prietenă ei bună " bieleta"Mergem mai departe și ne oprim în Focșani pentru a o cunoaște pe următoarea vedetă. Nu are încă un nume, dar are 4 ani. Claudiu Matei a organizat o petrecere pe măsură pe Aleea Căminului, cartier Bahne, având ca invitați de seamă autoritățile locale, iar hitul zilei a fost:"Mai astupă, Doamne, groapa!"Cuvintele sunt de prisos, iată ce urare i-a făcut internautul: "Acum 4 ani ai apărut nu doar în viață mea, ci a tuturor. De la o zi la altă ai crescut sub ochii noștri, iar acum ești așa cum te putem vedea zilnic cu toții. Cu unii intri în contact zilnic, alții te evita, alții te critică! TU ai rămas constanța indiferent de anotimp și nu ai aplecat urechea la ce spun persoanele din jurul tău. Cu siguranță ne vom vedea și la anul! La mulți ani, gropiță! De astăzi pot spune că ești o groapă în toată regula!"Ne întoarcem în București- "orașul smart" pentru a face cunoștință cu una dintre vedetele șoselelor. Elena Calistru , un alt internaut, ne prezintă, fără alte adăugări: "Groapa noastră de pe Bd. Pache Protopopescu. București, capitală europeană, anul de grație 2018". Nu ne rămâne decât să-i facem o vizită, adresa o știm.Rămânem în capitala țării pentru a vedea minunea lungă și adâncă de pe Lascăr Catargiu."Da' e lumea rea și nerecunoscătoare...Io chiar sunt încântată de minunile pe care le-a făcut în București. Când ați mai văzut o groapă așa adâncă și lungă, tocmai bună de băgat mașina în service? O puteți întâlni la intersecția cu Lascăr Catargiu, iar altele asemănătoare oriunde doriți, la alegere.", scrie pe Facebook Claudia Pirvoiu , autoarea fotografiei.Vă plac poveștile de groază? Dar poveștile de groază cu gropi, războaie și americani? Ei bine, avem noi una. Totul se petrece la Bran, unde, mai de speriat decât poveștile cu Dracula sunt drumurile. Bonus: scapi de pietrele la rinichi.Nu ne credeți pe cuvânt?aici o fotografielui Mișu Marinescu : "M-au vizitat niște americani la Bran.Prima lor întrebare a fost: de câte ore s-a terminat războiul în zona?Am încercat să le explic că Bran...Dracula... personaj de groază...deci și drumurile trebuie să fie tot de groază.Și că Branul nu este o localitate, ci un mare parc de distracție:Dracula Land.Pentru că imediat ce intri pe fostul drum dintre Râșnov și Bran ți de duc Dracului toate: cauciucurile, jențile, direcția,nervii și în final mașînă cu totul.Dar există și o parte bună.Cei ce au piatră la rinichi pot scapă de ea.Pentru că se sparge de la hordocaiala și se elimina pe loc"Schimbăm regiunea și mergem în Moldova. La Galați dăm de gropi ceva mai ambițioase care participă la concursuri. Unde? În parcul Eminescu. Cine-i mai mare? Groapa sau Iepurele?Despre iepure, Anca Melinte , cea care a încărcat fotografiile pe Facebook, spune: "Da, e căpățânosul care dispăruse de la Inelul de Rocadă, dar pe care l-am regăsit în Parcul Eminescu. Adevărul e că poezie..." , dar groapa? O fi mai mare?Acestea au fost doar o parte, pe restul le vedem zilnic. În încheiere, am dori să urăm doar un sincer "la multe asfaltări!", că gropi avem.