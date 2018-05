Bancul zilei: Papagalul si puterea obișnuinței

O doamna doreste sa cumpere un papagal si, la piata, se adreseaza unui vanzator in acest scop:– Puteti sa-mi vindeti vreun papagal?– Bineinteles! Va pot oferi acest papagal, la pretul de 1.000 lei.– Oh! Este prea mult! Ceva pentru buzunarul meu nu aveti?– Va pot oferi acest papagal, la pretul de 150 lei, dar trebuie sa va atentionez ca a fost intr-o “casa de femei” si vorbeste numai prostii!Femeia se gandeste ca il va dezvata de acest viciu si-l cumpara.Il duce acasa si-l pune in colivie.Ajuns aici, papagalul incepe sa vorbeasca:Meserie! Casa noua, stapana noua, e tare aici! Vin fetele de la scoala.Papagalul:– Meserie! Casa noua, stapana noua, fetite noi, e tare aici!Seara vine sotul.Papagalul:– Meserie! Casa noua, stapana noua, fetite noi… cunostinte vechi… salut, Vasile!