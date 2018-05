Bancul zilei: Sugestii pentru un prieten drag si bătrân

Multumim Alin C.

Dl Peabody, bancherul local, se intalneste in oras cu batranul sau prieten Tom, un fermier de 80 de ani. Tom isi pierduse sotia cu un an inainte. Zvonul umbla ca se va insura printr-un site matrimonial. Dl Peabody il intreaba daca e adevarat. Tom zice: "Da, e adevarat". Dl Peabody continua: "Pot sa te intreb cati ani are aleasa ta?". Tom: "Va avea 21 in noiembrie". Dl Peabody, om cu experienta, stia ca apetitul sexual al unei femei tinere nu poate fi satisfacut de un barbat de 80 de ani. Dar el chiar dorea ca anii ramasi sa fie unii fericiti pentru Tom. Asa ca i-a sugerat cu mult tact lui Tom sa se gandeasca serios sa angajeze un ajutor permanent la ferma, stiind ca natura isi va urma calea fireasca. Tom a spus ca i se pare o idee buna si ca va cauta pe cineva chiar din aceeasi zi. Patru luni mai tarziu, Tom si Peabody se intalnesc iar in oras. "Ce face noua ta sotie?", intreaba Peabody. "Bine. E insarcinata", raspunde Tom. Dl Peabody este incantat ca propunerea lui a dat asemenea rezultate. Il mai intreaba pe Tom: "Si ajutorul de la ferma cum o duce?". Tom raspunde fara ezitare: "Si ea e insarcinata!".