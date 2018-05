O bancnota de un leu si una de cinci sute sute de lei se intalnesc:



- Si...ce-ai mai facut? intreaba ce-a de 1 leu.



- Eh, pai prin cazinouri, am fost si intr-o croaziera pe Dunare, m-am plimbat apoi cu o tipa buna prin mall-urile din Bucuresti, am fost si prin provincie la Pietroasele, am fost si pe la munte, de-astea...Tu, care mai e viata ta?



- Mmm, cele obisnuite... biserica, biserica, biserica....