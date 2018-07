Seara la cină, o familie de berze își face monetarul.Bărzoiul: - Dragii mei, azi am produs binișor! Am dus un băiețel unui avocat. A ieșit ceva șpagă! Tu, nevastă?Barza: - Eh, am fost la un amărât... S-a împrumutat...Puiul de barză: - Eu am fost la un cămin studențesc! Mamăăă, ce spaimă am bagat în ei!