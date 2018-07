Soțul a stat în comă câteva luni, dar sotia a rămas lângă patul său în fiecare zi. Când s-a trezit, i-a facut semn să vină mai aproape.- Știi ce? Ai fost cu mine in vremuri rele. Când am fost concediat, ai fost acolo să mă susții. Atunci când afacerea mea nu a reușit, ai fost acolo. Când am fost împușcat, ai fost de partea mea. Când ne-am pierdut casa, mi-ai oferit sprijin. Atunci când sănătatea mea a inceput sa se subrezeasca, erai încă de partea mea … Știi ce?- Ce, dragă? a întrebat ea cu blândețe.- Cred că-mi aduci ghinion.