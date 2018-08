Bancul zilei: PR-ul e totul

Doua tipe seara tarziu pe strada. O patrula de jandarmi le opreste. Seful patrulei zice:



– Buna seara, actele la control, va rog!







Una dintre tipe raspunde:



– Sunt stewardesa, tocmai ce am sosit dintr-un voiaj si acum merg repede spre casa sa fac un dus, sa ma schimb, pentru ca tocmai am fost anuntata ca trebuie sa plec imediat intr-un alt voiaj. Cum timpul este foarte scurt, in graba cu care am plecat am uitat geanta cu actele la serviciu. Va rog sa intelegeti situatia creata, dar timpul ma preseaza si ma grabesc…



– Bun, inteleg, raspunde jandarmul. Dar dumneavoastra? zice el adresandu-se celeilalte tipe.







La care tipa, rosie toata, raspunde:



– Si eu tot curva sunt, dar nu stiu sa ma exprim…