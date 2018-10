Bancul zilei: Când soțul tău devine brusc foarte pasional

Deodata, desi pe jumatate adormita, ea simti mangaierile lui. La inceput timide, ca si cum i-ar fi fost rusine. Apoi, mangaierile devenira mai indraznete. Mai mult, si mai mult, pe tot corpul ei, mainile lui se plimbau cu nesat asa cum se intimpla... nu-si aducea aminte exact, cam cu 4-5 ani in urma. Senzatii pe care le credea uitate se intorceau. Memoria sentimentelor era vie, si o ajuta sa raspunda la fel. Mangaierile se ingramadeau, se repetau, el o invaluia, o intorcea. Acum era ca un virtej de senzatii de nedescris. Deodata... nimic. Absolut nimic.- Ce s-a intimplat? intreaba ea, surprinsa. Te rog, nu te opri, mai vreau!- Shhhh... incerca el sa o linisteasca, gata, am terminat!- Cum adica ai terminat???- Gata, am gasit telecomanda, dormi linistita!...