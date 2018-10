Bancul zilei: Cât de mult îți iubești soția

Soțul: -Soția mea lipsește de ieri. A fost să ajute niște oameni săraci și nu a mai venit.Polițistul: -Ce înălțime are ?-Hmm... nu știu sigur. Oricum sub 2 metri.-Greutate?-Nici grasă, nici slabă.-Culoarea ochilor?-Un fel de căprui cred.Nu știu sigur.-Culoarea părului ?-O modifică de câteva ori pe an. Cred că e un blond deschis..-Ce îmbrăcăminte purta?-Cred că pantaloni... dar e posibil și fustă sau șort.-Cu ce mașină a plecat ?-Cu Jeep-ul meu.-Ce fel de Jeep?-Era un Jeep Rubicon din 2012, Cutie manuala 6+1, optiuni 2x4, 4x4 si 4x4 cu reductor si diferential cu alunecare controlata - Punte anterioara Dana 30 Next Generation - Culoare verde inchis metalizat - Hard-Top in culoarea caroseriei - Jante aliaj - Filtru de particule - Proiectoare ceata - Computer bord - Cruise-control - Controlul stabilitatii (ESP) - Controlul tractiunii (ASR) - Sistem Stop & Start - Hill-Start assist - Airbag-uri frontale si laterale - Roll-bar - Tapiterie piele (inclusiv volan si schimbaror) - Scaune fata incalzite - Bancheta posterioara fractionabila 2+1 - Oglinzi retrovizoare incalzite, ajustabile electric - Geamuri electrice fata si spate - Volan reglabil - Comenzi volan - Sistem audio original HiFi Premium Alpine, putere 506W, 9 difuzoare + subwoofer - Bluetooth - Climatronic - Senzori lumina - Senzori ploaie - Alarma - Antifurt - Imobilizator electronic - Inchidere centralizata - Carlig remorcare original ....Soțul bufnește în plâns....Polițistul îl liniștește: -Calmează-te , omule ! O să-ți găsim Jeep-ul !