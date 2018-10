Bancul zilei: Fără limba engleză nu se poate

În portul Constanța sosește un vas englezesc. Docherul strigă către căpitanul vasului.- Hei căpitane!- Yes...- Aruncă parâma, să leg vasul.- I don't understand, face foarte calm căpitanul, care nu știa românește.- Aruncă ba parâma, frânghia aia cu care se leagă vaporul de chei.- I can't understand you!- Parama, boule, pă-râ-ma, aruncă parâma!- Sorry, I don't understand.- Aruncă parâma, idiotule, cu ce vrei să te leg, cu șiretul de la pantof?- I don't understand!Exasperat, docherul își cheamă colegul:- Băi, Gigi, tu mai știi ceva engleză, vino încoa' că nu mă înțelegcu tâmpitul asta.Gigi vine și zice:- Lasă-l în seama mea. Hey șir!- Yes...- Aruncă ba parâma, hai repede.- I don't understand.- Parâma, aruncă parâma încoace!- I don't understand.- Ce face? Can you speak english?- Yes, face căpitanul răsuflând ușurat.- Atunci de ce paștele mă... nu arunci parâma?