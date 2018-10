Cu eticheta la vedere: Gafă vestimentară a ducesei de Sussex, aflată cu prințul Harry în vizită oficială în Tonga

Ducesa Meghan de Sussex, aflată în vizită oficială, alături de soțul ei, prințul Harry, în Regatul Tonga, a făcut o gafă vestimentară la sosirea pe aeroportul Fua’amotu, unde cuplul regal britanic a fost întâmpinat de prințesa Angelika Latufuipeka, potrivit people.com, citat de Mediafax.

Deși ducesa Meghan, în vârstă de 37 de ani, însărcinată în câteva luni, a arătat uluitor în rochia roșie pe care a ales-o pentru acest eveniment, aceasta a uitat să elimine eticheta lungă ce atârna atașată de tivul din partea de jos a ținutei.

With so many outfit changes I think the Duchess can be forgiven for this...the tag still attached to her Self Portrait dress @9NewsAUS #royaltour pic.twitter.com/zxgqvG61lT