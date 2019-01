Bancul zilei: Mai merge un banc cu mândria britanica și partenerii din UE?

Un turist american viziteaza Londra, cand de-odata simte nevoia sa urineze. Cauta,cauta si nu gaseste nici o toaleta. Neavand incotro intra intr-o straduta, se apropie de un colt mai intunecat langa un zid mai inalt si incepe sa se deschie la fermoar.Inca inainte de-a incepe sa urineze simte o bataie usoara pe umar. Se intoarce si langa el se afla un politist tipic englez.- Scuza-ma domnule - spune politistul - e interzis a urina in locuri publice.Americanul se scuza, ii spune ca nu are incotro, ca nu se poate abtine si nu gaseste WC.- Te voi ajuta - zice politistul - vino dupa mine.Il conduce pe turist spre o portita in zid si-i arata drumul in interior. Turistul intra si ochii aproape ca-i ies din orbite. Se afla intr-o superba gradina, intretinuta, plina de aranjamente cu iarba, flori, tufe si copaci.Politistul ii indica unul din copaci si-i spune:- Nici o problema, poti sa urinezi aici. Americanul urineaza, respira usurat si-l intreaba pe politist:- Spune, asta-i ceea ce se cheama Amabilitatea Engleza?- Nu - raspunde politistul - noi numim asta Ambasada Franceza...