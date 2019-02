Bancul zilei: Filosofia minimala a conducerii

Multumim Marius A.​



- Filosofia minimala a conducerii cere să fii înconjurat de oameni inteligenți. Permiteți-mi să vă arăt. O sună pe Theresa May, puse telefonul pe speaker și spune ,,Doamna prim-ministru, vă rog să-mi răspundeti la o întrebare: mama dvs. are un copil, tatăl dvs. are un copil, iar acest copil nu este nici fratele, nici sora dvs. Cine este el?’’

Theresa May răspunse fără ezitare :

- Eu, Majestate.

- Corect, spuse regina. Apoi, privindu-l pe Johannis:

- Ați înțeles, domnule președinte?

- Da, majestate! Fiti sigură că o să folosesc această lecție!

Odată întors la București Johannis se hotărăște să o supună la test pe Viorica Dăncilă.

- Ei bine, mama dvs are un copil, tatăl dvs are un copil, copilul ăsta nu este nici fratele, nici sora dvs. Cine este el ?

Viorica își rotește câteva clipe ochii între tavan și podea și în final îl întreabă pe președinte dacă i-ar putea acorda un răgaz de gândire. Intoarsă la Guvern, convoacă ministrii alături de care zăbovește câteva ore asupra problemei, fără să ajungă la o soluție. Pradă disperării, îl sună pe Dragnea: maică-ta are un copil, taică-tau are un copil și acest copil nu este nici frate-tău, nici soră-ta. Cine este el ?

Dragnea răspunde pe loc :

-E simplu, sunt eu.

Viorica fuge glonț la Cotroceni și intră gâfâind in biroul lui Johannis

- Știu răspunsul, domnule! Știu cine este blestematul ăsta de personaj! E Dragnea !!!



La care Johannis cu o nedismulata grimasă de dezaprobare îi zice:

- Sunteți într-o mare eroare doamnă! E Theresa May.

Johannis e invitat la un ceai de către regina Angliei. Johannis întreabă :- Care este secretul unei bune conduceri?Regina răspunse :