Bancul zilei: În ce situație alcoolul te poate face să levitezi

Un tip sta la bar intr-un restaurant plasat la ultimul etaj al unui bloc zgarie-nori. Da peste cap un shot de tequila, tranteste paharul de masa, se duce la fereastra si sare.





Tipul de langa el nu poate sa isi creada ochilor. Dar e suprins si mai tare 10 minute mai tarziu cand acelasi barbat care sarise pe geam intra pe usa restaurantului teafar si nevatamat si isi reia locul pe scaunul de la bar.









Norocosul sinucigas ii raspunde impleticit:





Si repeta miscarea. Bea shotul, se duce la geam si sare.





Colegul de pahar alearga la fereastra in timp sa il vada cazand pana aproape de trotuar, moment in care incetineste si aterizeaza usor pe propriile picioare. Cateva minute mai tarziu, barbatul revenise deja in bar fara nicio zgarietura, pregatit sa isi continue munca asidua cu paharul.





Vazand asta, cel de al doilea barbat vrea sa incerce si el, asa ca cere un shot de tequila, il da peste cap, loveste paharul de masa si sare pe geam. Insa, cand se apropie de asfalt, nu incetineste ci se loveste din plin, dandu-si astfel obstescul sfarsit.





Privitorul curios il intreaba:- Cum ai facut asta? Te-am vazut cu ochii mei sarind pe geam, sunt cateva sute de metri pana jos!- Nici eu nu pricep. Bag un shot de tequila, il trantesc de masa, apoi sar pe geam, iar tequila ma incetineste chiar inainte sa lovesc pamantul. Uite!Primul barbat mai cere un shot de tequila barmanului care da din cap dezgustat:- Mare jigodie mai esti cand bei, Superman…