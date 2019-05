​Un tip îi scrie unei foste iubite, pe care n-o mai văzuse demult:







– N-o să-ți vină să crezi, dar am devenit un om model. Nu mai fumez, nu mai pun pe limbă picătură de alcool, pentru mine femeile nici nu mai există, îmi văd de munca mea, știi că am talent la sculptură, lucrez mici piese de mobilier, seara mă culc la nouă, dimineața mă scol la cinci. Dar sper să termin odată cu chestiile astea, poate se dă vreo grațiere…